США разрабатывали более сложный план удара по Ирану, утверждает NBC
NBC: США разрабатывали более сложный план удара по шести иранским объектам
© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Телеканал NBC со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников утверждает, что в США разрабатывали "более сложный" план удара по шести иранским объектам в рамках операции, которая могла бы длиться несколько недель.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. При этом, по данным NBC, до атаки изучалась возможность нанести удар еще по трем другим объектам в Иране.
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"Центральное командование США разработало гораздо более сложный план удара по Ирану, который мог бы включать атаку по трем дополнительным объектам в рамках операции, которая могла бы длиться несколько недель, а не одну ночь", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники.
По словам нескольких собеседников телеканала, президент США Дональд Трамп план отклонил, так как он противоречит его стремлению в международной политике не "зарываться" в конфликты за рубежом.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
СМИ сообщили подробности об ударе США по Ирану
22 июня, 03:48