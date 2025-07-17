https://ria.ru/20250717/ssha-2029710793.html

США разрабатывали более сложный план удара по Ирану, утверждает NBC

США разрабатывали более сложный план удара по Ирану, утверждает NBC - РИА Новости, 17.07.2025

США разрабатывали более сложный план удара по Ирану, утверждает NBC

Телеканал NBC со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников утверждает, что в США разрабатывали "более сложный" план удара по шести иранским... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:58:00+03:00

2025-07-17T14:58:00+03:00

2025-07-17T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Телеканал NBC со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников утверждает, что в США разрабатывали "более сложный" план удара по шести иранским объектам в рамках операции, которая могла бы длиться несколько недель. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. При этом, по данным NBC, до атаки изучалась возможность нанести удар еще по трем другим объектам в Иране. "Центральное командование США разработало гораздо более сложный план удара по Ирану, который мог бы включать атаку по трем дополнительным объектам в рамках операции, которая могла бы длиться несколько недель, а не одну ночь", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники.По словам нескольких собеседников телеканала, президент США Дональд Трамп план отклонил, так как он противоречит его стремлению в международной политике не "зарываться" в конфликты за рубежом. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250717/iran-2029701287.html

https://ria.ru/20250622/ssha-2024560135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп