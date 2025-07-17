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В США уволили прокурора по делу рэпера Diddy - РИА Новости, 17.07.2025
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03:45 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ssha-2029600826.html
В США уволили прокурора по делу рэпера Diddy
В США уволили прокурора по делу рэпера Diddy - РИА Новости, 17.07.2025
В США уволили прокурора по делу рэпера Diddy
Прокурор Морен Коми, занимавшаяся делами скандального рэпера Шона Комбса (Diddy) и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:45:00+03:00
2025-07-17T03:45:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
джеффри эпштейн
джеймс коми
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прокурор Морен Коми, занимавшаяся делами скандального рэпера Шона Комбса (Diddy) и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, была уволена из прокуратуры Манхэттена, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. "Министерство юстиции США в среду уволило Морен Коми из прокуратуры южного округа Нью-Йорка, где она в последнее время возглавляла судебное преследование Шона "Diddy" Комбса", - говорится в сообщении телеканала. Сообщается, что Коми, которая также является дочерью бывшего директора ФБР Джеймса Коми, была уважаемым помощником прокурора США, который успешно вел судебное преследование Гислейн Максвелл, бывшей соратницы Эпштейна. Сама прокурор также принимала участие в расследовании дела самого Эпштейна. Возможная причина увольнения не называется. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения.
https://ria.ru/20250717/ssha-2029599898.html
https://ria.ru/20241028/diddy-1980535584.html
нью-йорк (город)
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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, джеффри эпштейн, джеймс коми, фбр
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Джеффри Эпштейн, Джеймс Коми, ФБР
В США уволили прокурора по делу рэпера Diddy

Дочь экс-главы ФБР и прокурора по делам Diddy и Эпштейна уволили с работы

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прокурор Морен Коми, занимавшаяся делами скандального рэпера Шона Комбса (Diddy) и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, была уволена из прокуратуры Манхэттена, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
"Министерство юстиции США в среду уволило Морен Коми из прокуратуры южного округа Нью-Йорка, где она в последнее время возглавляла судебное преследование Шона "Diddy" Комбса", - говорится в сообщении телеканала.
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Сообщается, что Коми, которая также является дочерью бывшего директора ФБР Джеймса Коми, была уважаемым помощником прокурора США, который успешно вел судебное преследование Гислейн Максвелл, бывшей соратницы Эпштейна. Сама прокурор также принимала участие в расследовании дела самого Эпштейна.
Возможная причина увольнения не называется.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения.
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