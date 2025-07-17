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Лидер республиканцев в сенате призвал США помочь Украине добиться успеха - РИА Новости, 17.07.2025
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01:48 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ssha-2029593560.html
Лидер республиканцев в сенате призвал США помочь Украине добиться успеха
Лидер республиканцев в сенате призвал США помочь Украине добиться успеха - РИА Новости, 17.07.2025
Лидер республиканцев в сенате призвал США помочь Украине добиться успеха
США должны делать все возможное, чтобы содействовать успеху Киева, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн на... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T01:48:00+03:00
2025-07-17T01:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США должны делать все возможное, чтобы содействовать успеху Киева, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн на вопрос о перспективе поставок ВСУ дальнобойного оружия. "Я считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха и оказать давление на Россию", - сказал он на вопрос о том, следует ли США поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник, 14 июля, он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029515334.html
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в мире, украина, сша, киев, джон тьюн, дональд трамп, джо байден, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Джон Тьюн, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины
Лидер республиканцев в сенате призвал США помочь Украине добиться успеха

Тьюн: США должны содействовать успеху Украины и оказывать давление на Россию

© Fotolia / Al TeichКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Fotolia / Al Teich
Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США должны делать все возможное, чтобы содействовать успеху Киева, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн на вопрос о перспективе поставок ВСУ дальнобойного оружия.
"Я считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха и оказать давление на Россию", - сказал он на вопрос о том, следует ли США поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после решения Трампа
Вчера, 16:51
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник, 14 июля, он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
"Глубоко под землей": в Киеве объяснили, к чему готовится Зеленский
Вчера, 19:21
 
В миреУкраинаСШАКиевДжон ТьюнДональд ТрампДжо БайденНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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