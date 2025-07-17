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Лидер республиканцев в сенате призвал США помочь Украине добиться успеха

Лидер республиканцев в сенате призвал США помочь Украине добиться успеха - РИА Новости, 17.07.2025

Лидер республиканцев в сенате призвал США помочь Украине добиться успеха

США должны делать все возможное, чтобы содействовать успеху Киева, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн на... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:48:00+03:00

2025-07-17T01:48:00+03:00

2025-07-17T01:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США должны делать все возможное, чтобы содействовать успеху Киева, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн на вопрос о перспективе поставок ВСУ дальнобойного оружия. "Я считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха и оказать давление на Россию", - сказал он на вопрос о том, следует ли США поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник, 14 июля, он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029515334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, джон тьюн, дональд трамп, джо байден, нато, вооруженные силы украины