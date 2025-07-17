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Сенатор Грэм* наживается на помощи Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 17.07.2025
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00:59 17.07.2025
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Сенатор Грэм* наживается на помощи Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ
Сенатор Грэм* наживается на помощи Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 17.07.2025
Сенатор Грэм* наживается на помощи Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ
Известный своей русофобской позицией американский сенатор Линдси Грэм* наживается на украденной американской помощи Украине, сообщил РИА Новости бывший аналитик РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:59:00+03:00
2025-07-17T00:59:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 17 июл – РИА Новости. Известный своей русофобской позицией американский сенатор Линдси Грэм* наживается на украденной американской помощи Украине, сообщил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Джонсон ранее сообщал агентству, ссылаясь на "информаторов", что американская помощь Украине была украдена, "и речь не о нескольких тысячах долларов", а о гораздо больших суммах. "Мне сказали, что Линдси Грэм* - один из тех людей, которые получили финансовую выгоду от этой коррупции", – сказал Джонсон.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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в мире, украина, россия, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Сенатор Грэм* наживается на помощи Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: сенатор Грэм наживается на украденной помощи США Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 17 июл – РИА Новости. Известный своей русофобской позицией американский сенатор Линдси Грэм* наживается на украденной американской помощи Украине, сообщил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон ранее сообщал агентству, ссылаясь на "информаторов", что американская помощь Украине была украдена, "и речь не о нескольких тысячах долларов", а о гораздо больших суммах.
"Мне сказали, что Линдси Грэм* - один из тех людей, которые получили финансовую выгоду от этой коррупции", – сказал Джонсон.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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В миреУкраинаРоссияЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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