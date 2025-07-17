https://ria.ru/20250717/ssha-2029590420.html

Сенатор Грэм* наживается на помощи Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ

Сенатор Грэм* наживается на помощи Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 17.07.2025

Сенатор Грэм* наживается на помощи Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ

Известный своей русофобской позицией американский сенатор Линдси Грэм* наживается на украденной американской помощи Украине, сообщил РИА Новости бывший аналитик РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:59:00+03:00

2025-07-17T00:59:00+03:00

2025-07-17T00:59:00+03:00

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ларри джонсон

центральное разведывательное управление (цру)

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июл – РИА Новости. Известный своей русофобской позицией американский сенатор Линдси Грэм* наживается на украденной американской помощи Украине, сообщил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Джонсон ранее сообщал агентству, ссылаясь на "информаторов", что американская помощь Украине была украдена, "и речь не о нескольких тысячах долларов", а о гораздо больших суммах. "Мне сказали, что Линдси Грэм* - один из тех людей, которые получили финансовую выгоду от этой коррупции", – сказал Джонсон.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250716/senator-2029515107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру)