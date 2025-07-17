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Спортзал торжественно открыли в кубанской станице по поручению губернатора - РИА Новости, 17.07.2025
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Краснодарский край
 
11:24 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/sportzal-2029645657.html
Спортзал торжественно открыли в кубанской станице по поручению губернатора
Спортзал торжественно открыли в кубанской станице по поручению губернатора - РИА Новости, 17.07.2025
Спортзал торжественно открыли в кубанской станице по поручению губернатора
В Крыловском районе станицы Октябрьской на Кубани открыли малобюджетный спортивный зал, возведенный по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:24:00+03:00
2025-07-17T11:24:00+03:00
краснодарский край
крыловский район
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. В Крыловском районе станицы Октябрьской на Кубани открыли малобюджетный спортивный зал, возведенный по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что в торжественном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Александр Власов, замминистра физической культуры и спорта региона Кирилл Липчиу, глава Крыловского района Виталий Демиров, юные спортсмены, жители станицы, казаки и участники специальной военной операции. Общая площадь здания составляет 1,84 тыс. кв. метров. В нем также оборудовали тренажерный зал. "Сегодня в станице Октябрьской мы открыли малобюджетный спортивный зал, который возвели по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На строительство объекта было выделено порядка 116 миллионов рублей. Здесь будут проводиться занятия по греко-римской и вольной борьбе, самбо, дзюдо и другим видам единоборств, которые становятся все популярнее у подрастающего поколения… Все больше жителей Кубани выбирают здоровый образ жизни, а мы делаем спорт доступнее во всех населенных пунктах", - сообщил Александр Власов на мероприятии, его слова приводит пресс-служба. Заместитель губернатора также добавил, что всего с 2016 года было построено и введено в эксплуатацию уже свыше 280 различных спортивных объектов в городах и станицах Краснодарского края. По данным пресс-службы администрации региона, в Крыловском районе систематически занимаются спортом около 65% жителей, а также более 34% людей с ограничениями здоровья. Функционирует 2 учреждения спортивной направленности, где тренируются свыше 1,3 тысячи человек. В муниципалитете развивают 15 видов спорта, работает Центр тестирования всероссийского комплекса ГТО. В 11 общеобразовательных организациях реализуется проект "Самбо в школу", в котором принимают участие порядка 2,4 тысячи учеников.
https://ria.ru/20250717/kuban-2029644853.html
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крыловский район, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Крыловский район, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Спортзал торжественно открыли в кубанской станице по поручению губернатора

В кубанской станице открыли спортзал по поручению губернатора

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© POOL
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. В Крыловском районе станицы Октябрьской на Кубани открыли малобюджетный спортивный зал, возведенный по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что в торжественном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Александр Власов, замминистра физической культуры и спорта региона Кирилл Липчиу, глава Крыловского района Виталий Демиров, юные спортсмены, жители станицы, казаки и участники специальной военной операции.
Общая площадь здания составляет 1,84 тыс. кв. метров. В нем также оборудовали тренажерный зал.
"Сегодня в станице Октябрьской мы открыли малобюджетный спортивный зал, который возвели по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На строительство объекта было выделено порядка 116 миллионов рублей. Здесь будут проводиться занятия по греко-римской и вольной борьбе, самбо, дзюдо и другим видам единоборств, которые становятся все популярнее у подрастающего поколения… Все больше жителей Кубани выбирают здоровый образ жизни, а мы делаем спорт доступнее во всех населенных пунктах", - сообщил Александр Власов на мероприятии, его слова приводит пресс-служба.
Заместитель губернатора также добавил, что всего с 2016 года было построено и введено в эксплуатацию уже свыше 280 различных спортивных объектов в городах и станицах Краснодарского края.
По данным пресс-службы администрации региона, в Крыловском районе систематически занимаются спортом около 65% жителей, а также более 34% людей с ограничениями здоровья. Функционирует 2 учреждения спортивной направленности, где тренируются свыше 1,3 тысячи человек. В муниципалитете развивают 15 видов спорта, работает Центр тестирования всероссийского комплекса ГТО. В 11 общеобразовательных организациях реализуется проект "Самбо в школу", в котором принимают участие порядка 2,4 тысячи учеников.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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Краснодарский крайКрыловский районВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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