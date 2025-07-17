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Кубок губернатора Вологодской области по самбо пройдет в Вологде

Кубок губернатора Вологодской области по самбо пройдет в Вологде - РИА Новости, 17.07.2025

Кубок губернатора Вологодской области по самбо пройдет в Вологде

Кубок губернатора Вологодской области по самбо планируется провести в столице региона в этом году, сообщил глава области Георгий Филимонов. РИА Новости, 17.07.2025

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вологодская область

вологодская область

вологда

георгий филимонов

василий шестаков

международная федерация самбо

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кубок губернатора Вологодской области по самбо планируется провести в столице региона в этом году, сообщил глава области Георгий Филимонов. Развитие спортивной инфраструктуры и продвижение самбо на Вологодчине обсудили Филимонов и президент Международной федерации самбо, заслуженный тренер России Василий Шестаков. "В конце прошлого года на базе спорткомплекса "Юбилейный" в Череповце провели Кубок губернатора Вологодской области по самбо. Мероприятие привлекло сотни участников со всей России. В этом году планируем провести турнир в Вологде. Благодарю Василия Борисовича за поддержку наших инициатив по развитию самбо. Это один из ключевых видов спорта на Вологодчине", - приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова. Сейчас в регионе самбо занимаются свыше 3 тысяч человек. В муниципалитетах открыто 45 секций и клубов, где обучают основам этого вида единоборств. По инициативе Филимонова реализуются проекты по продвижению самбо в школах и высших учебных заведениях. Секции работают в 20 школах 10 муниципальных образований, а также в Вологодском госуниверситете, Вологодской государственной молочнохозяйственной академии, ВИПЭ ФСИН, Военном университете радиоэлектроники. Особое внимание уделяют повышению доступности единоборств на сельских территориях и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект "Самбо на селе" охватывает 10 сел Великоустюгского, Вологодского и Череповецкого округов. А в Вологде проводят занятия для глухих и слабослышащих людей и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным пресс-службы, систематически занимаются физкультурой и спортом 63,8% вологжан в возрасте от 3 до 79 лет. В этом году общее финансирование сферы составляет более 3 миллиардов рублей.

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вологодская область, вологда, георгий филимонов, василий шестаков, международная федерация самбо