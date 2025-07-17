Спецоперация, 17 июля: российские военные освободили Дегтярное и Попов Яр
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в четверг.
ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1185 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства.
© ИнфографикаРоссийские подразделения освободили Дегтярное в Харьковской области
© Инфографика
Российские подразделения освободили Дегтярное в Харьковской области
Боевые действия
Освобождение села Каменское в Запорожской области открывает прямую дорогу на подконтрольный ВСУ город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов также рассказал, что ВСУ оттянули силы из освобожденного российской армией Каменского в сёла Плавни и Степногорск в подконтрольной им части Запорожской области. По его словам, в Плавнях уже идут бои.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Попов Яр в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Попов Яр в ДНР
Активные бои идут под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Он также выразил мнение, что Запад продолжит использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты.
Запад помогает Украине
Украина за приблизительно пять месяцев 2025 года получила около 420 тысяч артиллерийских снарядов из-за рубежа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник из служб безопасности одной из европейских стран.
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского федерального совета.
Европейские страны будут вынуждены урезать социальные программы ради поставок вооружений Украине, что в долгосрочной перспективе может обернуться для них политическим провалом, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
Новый раунд переговоров
России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он заявил, что Россия ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров.
Переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она добавила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной и рассчитывает, что Киев продолжит переговорный процесс.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18