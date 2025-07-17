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Спецоперация, 17 июля: российские военные освободили Дегтярное и Попов Яр - РИА Новости, 17.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029784341.html
Спецоперация, 17 июля: российские военные освободили Дегтярное и Попов Яр
Спецоперация, 17 июля: российские военные освободили Дегтярное и Попов Яр - РИА Новости, 17.07.2025
Спецоперация, 17 июля: российские военные освободили Дегтярное и Попов Яр
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:41:00+03:00
2025-07-17T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
организация по запрещению химического оружия
алексей ртищев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в четверг. ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1185 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Боевые действияОсвобождение села Каменское в Запорожской области открывает прямую дорогу на подконтрольный ВСУ город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Рогов также рассказал, что ВСУ оттянули силы из освобожденного российской армией Каменского в сёла Плавни и Степногорск в подконтрольной им части Запорожской области. По его словам, в Плавнях уже идут бои. Активные бои идут под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Он также выразил мнение, что Запад продолжит использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты. Запад помогает УкраинеСША должны делать всё возможное, чтобы содействовать успеху Киева, заявил лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн на вопрос о перспективе поставок ВСУ дальнобойного оружия. Украина за приблизительно пять месяцев 2025 года получила около 420 тысяч артиллерийских снарядов из-за рубежа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник из служб безопасности одной из европейских стран. США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского федерального совета. Новый командующий объединенными вооруженными силами (ОВС НАТО) в Европе, американский генерал Алексис Гринкевич заявил, что подготовка к быстрой переброске систем ПВО Patriot на Украину ведется в тесном сотрудничестве с Германией, сообщило агентство Рейтер. Европейские страны будут вынуждены урезать социальные программы ради поставок вооружений Украине, что в долгосрочной перспективе может обернуться для них политическим провалом, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. Новый раунд переговоровРоссии и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров. Переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она добавила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной и рассчитывает, что Киев продолжит переговорный процесс.
https://ria.ru/20250717/korgi-2029706571.html
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Оператор БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" с помощью ударного FPV-дрона "Бумеранг-10" уничтожил украинский высотный дрон PD-2. Как рассказали РИА Новости в подразделении, поражение подобного высотного БПЛА FPV-дроном - довольно редкий случай. Вражеский беспилотник был сбит во время проведения им воздушной разведки над левым берегом Днепра в Херсонской области.
2025-07-17T19:41
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PT0M34S
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россия, украина, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, алексей ртищев, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Организация по запрещению химического оружия, Алексей Ртищев, НАТО

Спецоперация, 17 июля: российские военные освободили Дегтярное и Попов Яр

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в четверг.
ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1185 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства.
© ИнфографикаРоссийские подразделения освободили Дегтярное в Харьковской области
Российские подразделения освободили Дегтярное в Харьковской области
© Инфографика
Российские подразделения освободили Дегтярное в Харьковской области

Боевые действия

Освобождение села Каменское в Запорожской области открывает прямую дорогу на подконтрольный ВСУ город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов также рассказал, что ВСУ оттянули силы из освобожденного российской армией Каменского в сёла Плавни и Степногорск в подконтрольной им части Запорожской области. По его словам, в Плавнях уже идут бои.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Попов Яр в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Попов Яр в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Попов Яр в ДНР
Активные бои идут под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Он также выразил мнение, что Запад продолжит использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты.

Запад помогает Украине

США должны делать всё возможное, чтобы содействовать успеху Киева, заявил лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн на вопрос о перспективе поставок ВСУ дальнобойного оружия.
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США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского федерального совета.
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Вчера, 12:42
Новый командующий объединенными вооруженными силами (ОВС НАТО) в Европе, американский генерал Алексис Гринкевич заявил, что подготовка к быстрой переброске систем ПВО Patriot на Украину ведется в тесном сотрудничестве с Германией, сообщило агентство Рейтер.
Европейские страны будут вынуждены урезать социальные программы ради поставок вооружений Украине, что в долгосрочной перспективе может обернуться для них политическим провалом, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

Новый раунд переговоров

России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он заявил, что Россия ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров.
Переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она добавила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной и рассчитывает, что Киев продолжит переговорный процесс.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныОрганизация по запрещению химического оружияАлексей РтищевНАТО
 
 
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