https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029784341.html

Спецоперация, 17 июля: российские военные освободили Дегтярное и Попов Яр

Спецоперация, 17 июля: российские военные освободили Дегтярное и Попов Яр - РИА Новости, 17.07.2025

Спецоперация, 17 июля: российские военные освободили Дегтярное и Попов Яр

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:41:00+03:00

2025-07-17T19:41:00+03:00

2025-07-17T19:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

организация по запрещению химического оружия

алексей ртищев

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в четверг. ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1185 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Боевые действияОсвобождение села Каменское в Запорожской области открывает прямую дорогу на подконтрольный ВСУ город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Рогов также рассказал, что ВСУ оттянули силы из освобожденного российской армией Каменского в сёла Плавни и Степногорск в подконтрольной им части Запорожской области. По его словам, в Плавнях уже идут бои. Активные бои идут под Купянском, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Он также выразил мнение, что Запад продолжит использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты. Запад помогает УкраинеСША должны делать всё возможное, чтобы содействовать успеху Киева, заявил лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн на вопрос о перспективе поставок ВСУ дальнобойного оружия. Украина за приблизительно пять месяцев 2025 года получила около 420 тысяч артиллерийских снарядов из-за рубежа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник из служб безопасности одной из европейских стран. США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского федерального совета. Новый командующий объединенными вооруженными силами (ОВС НАТО) в Европе, американский генерал Алексис Гринкевич заявил, что подготовка к быстрой переброске систем ПВО Patriot на Украину ведется в тесном сотрудничестве с Германией, сообщило агентство Рейтер. Европейские страны будут вынуждены урезать социальные программы ради поставок вооружений Украине, что в долгосрочной перспективе может обернуться для них политическим провалом, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. Новый раунд переговоровРоссии и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров. Переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она добавила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной и рассчитывает, что Киев продолжит переговорный процесс.

https://ria.ru/20250717/korgi-2029706571.html

https://ria.ru/20250717/orban-2029670446.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, алексей ртищев, нато