https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029746650.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:16:00+03:00
2025-07-17T17:16:00+03:00
2025-07-17T17:16:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
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донецкая народная республика
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луганская народная республика
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 17 июля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области, Попов Яр в Донецкой Народной Республике и Каменское в Запорожской области, а также поразили 133 района временной дислокации украинских формирований. Кроме того, ударам подверглись цеха предприятия, производящего ударные FPV-дроны, места хранения и управления беспилотными летательными аппаратами, укрытия комплексов противовоздушной обороны, объекты полевого аэродрома. Средства ПВО сбили 308 беспилотников и две управляемые ракеты большой дальности "Нептун".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 70 079 беспилотников, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 240 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 290 единиц автомобильной техники.
украина
россия
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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спецоперация, украина, россия, донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 17 июля 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области, Попов Яр в Донецкой Народной Республике и Каменское в Запорожской области, а также поразили 133 района временной дислокации украинских формирований. Кроме того, ударам подверглись цеха предприятия, производящего ударные FPV-дроны, места хранения и управления беспилотными летательными аппаратами, укрытия комплексов противовоздушной обороны, объекты полевого аэродрома. Средства ПВО сбили 308 беспилотников и две управляемые ракеты большой дальности "Нептун".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 70 079 беспилотников, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 240 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 290 единиц автомобильной техники.