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Российские военные при освобождении Новохатского застали ВСУ врасплох
Российские военные при освобождении Новохатского застали ВСУ врасплох - РИА Новости, 17.07.2025
Российские военные при освобождении Новохатского застали ВСУ врасплох
Российские военнослужащие в ходе освобождения Новохатского от ВСУ действовали на кроссовых мотоциклах, чтобы застать противника врасплох, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:41:00+03:00
2025-07-17T05:41:00+03:00
2025-07-17T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
днепропетровская область
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе освобождения Новохатского от ВСУ действовали на кроссовых мотоциклах, чтобы застать противника врасплох, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новохатское в ДНР, об этом МО РФ сообщило 16 июля. "Чтобы застать противника врасплох действовать штурмовым группам приходилось на кроссовых мотоциклах, а также в пешем порядке, продвигаясь через лесополосы", - говорится в сообщении. Отмечается, что мотострелки выбили украинских боевиков, открыв себе путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью. "В основном, ближе начинаешь подходить, они все бегут. В плен тоже мало кто сдается, они надеются только на свои дроны. Когда ходили зачищали, в подвалах в основном всё натовское лежит - броня, каски, гранаты", - рассказал штурмовик с позывным "Бода".
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные при освобождении Новохатского застали ВСУ врасплох
Российские военные в Новохатском использовали кроссовые мотоциклы