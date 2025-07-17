https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029607115.html

Российские военные при освобождении Новохатского застали ВСУ врасплох

Российские военные при освобождении Новохатского застали ВСУ врасплох - РИА Новости, 17.07.2025

Российские военные при освобождении Новохатского застали ВСУ врасплох

Российские военнослужащие в ходе освобождения Новохатского от ВСУ действовали на кроссовых мотоциклах, чтобы застать противника врасплох, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T05:41:00+03:00

2025-07-17T05:41:00+03:00

2025-07-17T05:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе освобождения Новохатского от ВСУ действовали на кроссовых мотоциклах, чтобы застать противника врасплох, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новохатское в ДНР, об этом МО РФ сообщило 16 июля. "Чтобы застать противника врасплох действовать штурмовым группам приходилось на кроссовых мотоциклах, а также в пешем порядке, продвигаясь через лесополосы", - говорится в сообщении. Отмечается, что мотострелки выбили украинских боевиков, открыв себе путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью. "В основном, ближе начинаешь подходить, они все бегут. В плен тоже мало кто сдается, они надеются только на свои дроны. Когда ходили зачищали, в подвалах в основном всё натовское лежит - броня, каски, гранаты", - рассказал штурмовик с позывным "Бода".

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины