https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029605673.html
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по пункту управления ВСУ
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по пункту управления ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по пункту управления ВСУ
Экипаж авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту управления и месту запуска дронов ВСУ в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:14:00+03:00
2025-07-17T05:14:00+03:00
2025-07-17T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ми-28нм
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экипаж авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту управления и месту запуска дронов ВСУ в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту управления и месту запуска БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. "После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", - сообщили в Минобороны. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Безопасность
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по пункту управления ВСУ
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по пункту управления и месту запуска дронов ВСУ