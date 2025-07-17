https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029605673.html

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по пункту управления ВСУ

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по пункту управления ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по пункту управления ВСУ

Экипаж авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту управления и месту запуска дронов ВСУ в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T05:14:00+03:00

2025-07-17T05:14:00+03:00

2025-07-17T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ми-28нм

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экипаж авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту управления и месту запуска дронов ВСУ в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту управления и месту запуска БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. "После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", - сообщили в Минобороны. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность