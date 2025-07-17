https://ria.ru/20250717/sovfed-2029699711.html
Совфед направит больше трех миллионов рублей на страхование сенаторов
Совфед направит больше трех миллионов рублей на страхование сенаторов - РИА Новости, 17.07.2025
Совфед направит больше трех миллионов рублей на страхование сенаторов
Совет Федерации России направит до 3,2 миллиона рублей на страхование 178 сенаторов от гибели и увечий, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:21:00+03:00
2025-07-17T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Совет Федерации России направит до 3,2 миллиона рублей на страхование 178 сенаторов от гибели и увечий, следует из данных портала госзакупок. Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания РФ объявил конкурс на "оказание услуг по обязательному государственному страхованию сенаторов Российской Федерации в 2025-2026 годах". Начальная (максимальная) цена контракта, то есть страховая премия, заявлена почти в 3,2 миллиона рублей. В документации тендера сказано, что застрахованными лицами являются сенаторы Российской Федерации без возрастных ограничений. "Страхованию подлежат сенаторы Российской Федерации – 178 человек. Списочный состав застрахованных лиц может меняться в течение срока действия контракта. Страховая сумма на одно застрахованное лицо устанавливается в размере 1 253 076 рублей 00 копеек", - говорится в документации. Страховыми случаями являются гибель (смерть) застрахованного лица в результате телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью, а также причинение застрахованному лицу увечья или иного повреждения здоровья, сказано в документации. Место оказания услуг: территория Российской Федерации. В документации указано, что страховыми случаями не будут признаны, в частности, суицид или покушение на него; алкогольное или наркотическое отравление; воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; авиакатастрофа и кораблекрушение. Итоги закупки планируют подвести 4 августа.
https://realty.ria.ru/20250630/otchitavshijsja-2026354390.html
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед направит больше трех миллионов рублей на страхование сенаторов
Совфед направит до 3,2 миллиона рублей на страхование жизни 178 сенаторов
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Совет Федерации России направит до 3,2 миллиона рублей на страхование 178 сенаторов от гибели и увечий, следует из данных портала госзакупок.
Аппарат Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
объявил конкурс на "оказание услуг по обязательному государственному страхованию сенаторов Российской Федерации в 2025-2026 годах". Начальная (максимальная) цена контракта, то есть страховая премия, заявлена почти в 3,2 миллиона рублей.
В документации тендера сказано, что застрахованными лицами являются сенаторы Российской Федерации без возрастных ограничений.
"Страхованию подлежат сенаторы Российской Федерации – 178 человек. Списочный состав застрахованных лиц может меняться в течение срока действия контракта. Страховая сумма на одно застрахованное лицо устанавливается в размере 1 253 076 рублей 00 копеек", - говорится в документации.
Страховыми случаями являются гибель (смерть) застрахованного лица в результате телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью, а также причинение застрахованному лицу увечья или иного повреждения здоровья, сказано в документации. Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
В документации указано, что страховыми случаями не будут признаны, в частности, суицид или покушение на него; алкогольное или наркотическое отравление; воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; авиакатастрофа и кораблекрушение.
Итоги закупки планируют подвести 4 августа.