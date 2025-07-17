https://ria.ru/20250717/sovfed-2029699711.html

Совфед направит больше трех миллионов рублей на страхование сенаторов

Совфед направит больше трех миллионов рублей на страхование сенаторов - РИА Новости, 17.07.2025

Совфед направит больше трех миллионов рублей на страхование сенаторов

Совет Федерации России направит до 3,2 миллиона рублей на страхование 178 сенаторов от гибели и увечий, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:21:00+03:00

2025-07-17T14:21:00+03:00

2025-07-17T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Совет Федерации России направит до 3,2 миллиона рублей на страхование 178 сенаторов от гибели и увечий, следует из данных портала госзакупок. Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания РФ объявил конкурс на "оказание услуг по обязательному государственному страхованию сенаторов Российской Федерации в 2025-2026 годах". Начальная (максимальная) цена контракта, то есть страховая премия, заявлена почти в 3,2 миллиона рублей. В документации тендера сказано, что застрахованными лицами являются сенаторы Российской Федерации без возрастных ограничений. "Страхованию подлежат сенаторы Российской Федерации – 178 человек. Списочный состав застрахованных лиц может меняться в течение срока действия контракта. Страховая сумма на одно застрахованное лицо устанавливается в размере 1 253 076 рублей 00 копеек", - говорится в документации. Страховыми случаями являются гибель (смерть) застрахованного лица в результате телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью, а также причинение застрахованному лицу увечья или иного повреждения здоровья, сказано в документации. Место оказания услуг: территория Российской Федерации. В документации указано, что страховыми случаями не будут признаны, в частности, суицид или покушение на него; алкогольное или наркотическое отравление; воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; авиакатастрофа и кораблекрушение. Итоги закупки планируют подвести 4 августа.

https://realty.ria.ru/20250630/otchitavshijsja-2026354390.html

https://realty.ria.ru/20250620/strahovanie-2024198573.html

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общество, россия, совет федерации рф