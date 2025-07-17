https://ria.ru/20250717/sostav-2029712874.html

Российские военные уничтожили в ДНР тепловозы, перевозившие грузы ВСУ

Российские военные уничтожили в ДНР тепловозы, перевозившие грузы ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025

Российские военные уничтожили в ДНР тепловозы, перевозившие грузы ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения железнодорожного транспорта ВСУ, который использовался для перевозки военных грузов, в районе Доброполья в Донбассе. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:09:00+03:00

2025-07-17T15:09:00+03:00

2025-07-17T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

доброполье (город)

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения железнодорожного транспорта ВСУ, который использовался для перевозки военных грузов, в районе Доброполья в Донбассе."Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" нанесли несколько ударов по тепловозам в районе села Белозерское под населенным пунктом Доброполье в ДНР. Согласно предварительным разведывательным данным, тепловозы на постоянной основе использовались ВСУ для перевозки различных грузов военного назначения", - говорится в сообщении.На кадрах показаны моменты поражения железнодорожных составов, а также последствия ударов, которые позже сняли на Украине.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

доброполье (город)

донбасс

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Уничтожение ж/д составов, перевозивших военные грузы для ВСУ Российские военные уничтожили в ДНР ж/д составы, перевозившие военные грузы для ВСУ. Удары были нанесены в районе села Белозерское, видео публикует Минобороны. 2025-07-17T15:09 true PT1M11S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, доброполье (город), донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)