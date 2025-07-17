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Российские военные уничтожили в ДНР тепловозы, перевозившие грузы ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР тепловозы, перевозившие грузы ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
Российские военные уничтожили в ДНР тепловозы, перевозившие грузы ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения железнодорожного транспорта ВСУ, который использовался для перевозки военных грузов, в районе Доброполья в Донбассе. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:09:00+03:00
2025-07-17T15:09:00+03:00
2025-07-17T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
доброполье (город)
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения железнодорожного транспорта ВСУ, который использовался для перевозки военных грузов, в районе Доброполья в Донбассе."Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" нанесли несколько ударов по тепловозам в районе села Белозерское под населенным пунктом Доброполье в ДНР. Согласно предварительным разведывательным данным, тепловозы на постоянной основе использовались ВСУ для перевозки различных грузов военного назначения", - говорится в сообщении.На кадрах показаны моменты поражения железнодорожных составов, а также последствия ударов, которые позже сняли на Украине.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
доброполье (город)
донбасс
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Уничтожение ж/д составов, перевозивших военные грузы для ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР ж/д составы, перевозившие военные грузы для ВСУ.
Удары были нанесены в районе села Белозерское, видео публикует Минобороны.
2025-07-17T15:09
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, доброполье (город), донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Доброполье (город), Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили в ДНР тепловозы, перевозившие грузы ВСУ
Минобороны: ВС РФ уничтожили в ДНР тепловозы, перевозившие военные грузы ВСУ