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Автомобили неотложной помощи приобрели фельдшерам Смоленской области

Автомобили неотложной помощи приобрели фельдшерам Смоленской области - РИА Новости, 17.07.2025

Автомобили неотложной помощи приобрели фельдшерам Смоленской области

Фельдшерам Смоленской области приобрели 27 санитарных автомобилей, в четверг машины отправятся в 18 муниципалитетов области, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:18:00+03:00

2025-07-17T21:18:00+03:00

2025-07-17T21:18:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

вяземский

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Фельдшерам Смоленской области приобрели 27 санитарных автомобилей, в четверг машины отправятся в 18 муниципалитетов области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он отметил, что Смоленская область постепенно укрепляет материально-техническую базу учреждений здравоохранения. Машины приобретены в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "На закупку транспорта для смоленских медучреждений выделено почти 136 миллионов рублей. Всего в этом году приобрели 60 санитарных автомобилей. Часть из них направили в больницы и поликлиники Вяземского, Демидовского, Ельнинского, Краснинского, Монастырщинского, Сычевского, Починковского, Рославльского муниципальных округов", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Помимо этого, до конца года в Дорогобужской ЦРБ появится передвижной медицинский комплекс, который будут использовать для проведения диспансеризации и профилактических осмотров жителей округа, добавил губернатор.

смоленская область

вяземский

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смоленская область, василий анохин, вяземский