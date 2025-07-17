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Автомобили неотложной помощи приобрели фельдшерам Смоленской области - РИА Новости, 17.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:18 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/skoraya-2029808395.html
Автомобили неотложной помощи приобрели фельдшерам Смоленской области
Автомобили неотложной помощи приобрели фельдшерам Смоленской области - РИА Новости, 17.07.2025
Автомобили неотложной помощи приобрели фельдшерам Смоленской области
Фельдшерам Смоленской области приобрели 27 санитарных автомобилей, в четверг машины отправятся в 18 муниципалитетов области, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:18:00+03:00
2025-07-17T21:18:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
вяземский
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Фельдшерам Смоленской области приобрели 27 санитарных автомобилей, в четверг машины отправятся в 18 муниципалитетов области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он отметил, что Смоленская область постепенно укрепляет материально-техническую базу учреждений здравоохранения. Машины приобретены в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "На закупку транспорта для смоленских медучреждений выделено почти 136 миллионов рублей. Всего в этом году приобрели 60 санитарных автомобилей. Часть из них направили в больницы и поликлиники Вяземского, Демидовского, Ельнинского, Краснинского, Монастырщинского, Сычевского, Починковского, Рославльского муниципальных округов", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Помимо этого, до конца года в Дорогобужской ЦРБ появится передвижной медицинский комплекс, который будут использовать для проведения диспансеризации и профилактических осмотров жителей округа, добавил губернатор.
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смоленская область, василий анохин, вяземский
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Вяземский
Автомобили неотложной помощи приобрели фельдшерам Смоленской области

Смоленская область приобрела 27 санитарных автомобилей фельдшерам региона

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Фельдшерам Смоленской области приобрели 27 санитарных автомобилей, в четверг машины отправятся в 18 муниципалитетов области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он отметил, что Смоленская область постепенно укрепляет материально-техническую базу учреждений здравоохранения. Машины приобретены в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
"На закупку транспорта для смоленских медучреждений выделено почти 136 миллионов рублей. Всего в этом году приобрели 60 санитарных автомобилей. Часть из них направили в больницы и поликлиники Вяземского, Демидовского, Ельнинского, Краснинского, Монастырщинского, Сычевского, Починковского, Рославльского муниципальных округов", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Помимо этого, до конца года в Дорогобужской ЦРБ появится передвижной медицинский комплекс, который будут использовать для проведения диспансеризации и профилактических осмотров жителей округа, добавил губернатор.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинВяземский
 
 
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