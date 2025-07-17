Власти Сирии заявили, что не боятся войны
Президент переходного периода Сирии: Дамаск не боится войны и готов сражаться
© AP Photo / Ghaith AlsayedСирийский флаг у здания Министерства обороны Сирии в Дамаске после израильского удара
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Сирийский флаг у здания Министерства обороны Сирии в Дамаске после израильского удара
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на фоне атаки Израиля заявил, что Сирия не боится войны и готова сражаться, приводит его слова из обращения к нации агентство Рейтер.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34.
Рейтер сообщает, что аш-Шараа обратился к друзам, назвав защиту их прав приоритетом для действующего сирийского правительства, и заявил, что власти "отвергают любые попытки вовлечь друзов в руки внешней силы".
"Он добавил, что сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если его достоинству будут угрожать", - пишет агентство.
В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.