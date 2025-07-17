https://ria.ru/20250717/siriya-2029587655.html

Один из лидеров друзов Сирии выступил против переговоров с Дамаском

Один из лидеров друзов Сирии выступил против переговоров с Дамаском - РИА Новости, 17.07.2025

Один из лидеров друзов Сирии выступил против переговоров с Дамаском

Один из лидеров друзов на юге Сирии шейх Хикмат аль-Хиджри выступил против переговоров и соглашений с властями страны и призвал к продолжению противостояния,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:24:00+03:00

2025-07-17T00:24:00+03:00

2025-07-17T12:28:00+03:00

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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Один из лидеров друзов на юге Сирии шейх Хикмат аль-Хиджри выступил против переговоров и соглашений с властями страны и призвал к продолжению противостояния, его слова приводит телеканал Al Mayadeen. Ранее МВД Сирии объявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженным друзскими формированиями в провинции Сувейда. Один из старейшин другой друзской общины шейх Юсеф Джарбуа приветствовал соглашение и заявил, что провинция перейдет под полный контроль правительства с восстановлением работы всех государственных органов власти. "Духовное руководство подтверждает необходимость продолжать борьбу до тех пор, пока наша провинция не будет безоговорочно освобождена от вооруженных банд… Мы уверяем национальную и международную общественность, что каких-либо переговоров или соглашений с вооруженными бандами, которые безосновательно называют себя правительством, не существует", - заявил аль-Хиджри. Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

https://ria.ru/20250716/sirija-2029577850.html

https://ria.ru/20250501/al-mayadeen-2014552341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, дамаск (город), израиль