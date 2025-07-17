https://ria.ru/20250717/shtraf-2029788966.html

Суд оштрафовал капитана перевернувшегося в Териберке судна

Суд оштрафовал капитана перевернувшегося в Териберке судна - РИА Новости, 17.07.2025

Суд оштрафовал капитана перевернувшегося в Териберке судна

Кольский районный суд Мурманской области оштрафовал на 100 тысяч рублей капитана катера "Боец", перевернувшегося у села Териберка, сообщила Северо-западная... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:58:00+03:00

2025-07-17T19:58:00+03:00

2025-07-17T19:58:00+03:00

происшествия

мурманская область

россия

баренцево море

северо-западная транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 17 июл – РИА Новости. Кольский районный суд Мурманской области оштрафовал на 100 тысяч рублей капитана катера "Боец", перевернувшегося у села Териберка, сообщила Северо-западная транспортная прокуратура. С учетом позиции государственного обвинителя Мурманской транспортной прокуратуры Кольский районный суд признал виновным капитана маломерного судна по части 1 статьи 238 УК РФ — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. "Суд назначил штраф 100 тысяч рублей и частично удовлетворил иски потерпевших", - говорится в сообщении. Двадцать седьмого ноября 2024 года года в акватории Баренцева моря в селе Териберке Мурманской области перевернулось судно "Боец". На борту находилось 11 пассажиров. Один из них оказался в холодной воде. У капитана не было ни лицензии на перевозку, ни диплома судоводителя. Пассажиров спас другой катер. В крови капитана был обнаружен алкоголь, лицензии на управление судном у него не было. В тот день МЧС ввело ограничение на выход в море.

https://ria.ru/20241127/sudno-1986001260.html

мурманская область

россия

баренцево море

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Наталья Макарова

происшествия, мурманская область, россия, баренцево море, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)