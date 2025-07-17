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В Шотландии задержали трех активисток, протаранивших забор завода

В Шотландии задержали трех активисток, протаранивших забор завода - РИА Новости, 17.07.2025

В Шотландии задержали трех активисток, протаранивших забор завода

Три пропалестинские активистки были задержаны полицией в Эдинбурге после того, как они на машине протаранили забор оборонного завода компании Leonardo UK,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T04:55:00+03:00

2025-07-17T04:55:00+03:00

2025-07-17T04:56:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Три пропалестинские активистки были задержаны полицией в Эдинбурге после того, как они на машине протаранили забор оборонного завода компании Leonardo UK, сообщает газета Telegraph. "Три женщины были задержаны по закону о терроризме после того, как фургон врезался в забор, окружающий оборонный завод в Эдинбурге... Группа Shut Down Leonardo Edinburgh заявила, что эта протестная акция была связан с (производимыми на заводе - ред.) лазерными системами наведения для истребителей, которые, по её утверждению, использовались израильскими военными", - пишет издание. Расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции Шотландии.

https://ria.ru/20250620/aktivisty-2024223462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эдинбург (город), шотландия