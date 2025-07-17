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В Шотландии задержали трех активисток, протаранивших забор завода - РИА Новости, 17.07.2025
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04:55 17.07.2025 (обновлено: 04:56 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/shotlandija-2029604731.html
В Шотландии задержали трех активисток, протаранивших забор завода
В Шотландии задержали трех активисток, протаранивших забор завода - РИА Новости, 17.07.2025
В Шотландии задержали трех активисток, протаранивших забор завода
Три пропалестинские активистки были задержаны полицией в Эдинбурге после того, как они на машине протаранили забор оборонного завода компании Leonardo UK,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:55:00+03:00
2025-07-17T04:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Три пропалестинские активистки были задержаны полицией в Эдинбурге после того, как они на машине протаранили забор оборонного завода компании Leonardo UK, сообщает газета Telegraph. "Три женщины были задержаны по закону о терроризме после того, как фургон врезался в забор, окружающий оборонный завод в Эдинбурге... Группа Shut Down Leonardo Edinburgh заявила, что эта протестная акция была связан с (производимыми на заводе - ред.) лазерными системами наведения для истребителей, которые, по её утверждению, использовались израильскими военными", - пишет издание. Расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции Шотландии.
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эдинбург (город)
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в мире, эдинбург (город), шотландия
В мире, Эдинбург (город), Шотландия
В Шотландии задержали трех активисток, протаранивших забор завода

В Эдинбурге задержали трех пропалестинских активисток, протаранивших забор

© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Три пропалестинские активистки были задержаны полицией в Эдинбурге после того, как они на машине протаранили забор оборонного завода компании Leonardo UK, сообщает газета Telegraph.
"Три женщины были задержаны по закону о терроризме после того, как фургон врезался в забор, окружающий оборонный завод в Эдинбурге... Группа Shut Down Leonardo Edinburgh заявила, что эта протестная акция была связан с (производимыми на заводе - ред.) лазерными системами наведения для истребителей, которые, по её утверждению, использовались израильскими военными", - пишет издание.
Расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции Шотландии.
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