https://ria.ru/20250717/shos-2029609321.html

Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве

Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве - РИА Новости, 17.07.2025

Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:27:00+03:00

2025-07-17T06:27:00+03:00

2025-07-17T06:27:00+03:00

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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 15-17 октября. "Позвольте воспользоваться возможностью и пригласить всех участников встречи, представителей деловых кругов наших стран принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве 15-17 октября этого года", - заявил Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине. Он добавил, что "это ключевое мероприятие для обсуждения текущей энергетической повестки дня, а также для демонстрации потенциала российского топливно-энергетического сектора". Министр добавил, что в рамках форума планируется провести панельную сессию "Справедливая энергетика в странах ШОС".

https://ria.ru/20250717/tsivilev-2029608955.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, пекин, сергей цивилев, шос, в мире