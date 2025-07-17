https://ria.ru/20250717/shos-2029609321.html
Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве
Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:27:00+03:00
2025-07-17T06:27:00+03:00
2025-07-17T06:27:00+03:00
москва
россия
пекин
сергей цивилев
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894921636_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_5adf249209865a105c4af1951becc381.jpg
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 15-17 октября. "Позвольте воспользоваться возможностью и пригласить всех участников встречи, представителей деловых кругов наших стран принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве 15-17 октября этого года", - заявил Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине. Он добавил, что "это ключевое мероприятие для обсуждения текущей энергетической повестки дня, а также для демонстрации потенциала российского топливно-энергетического сектора". Министр добавил, что в рамках форума планируется провести панельную сессию "Справедливая энергетика в странах ШОС".
https://ria.ru/20250717/tsivilev-2029608955.html
https://ria.ru/20250621/sechin--2024460929.html
москва
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894921636_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_12322df453cb6b82b1c177091ea5a3ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, пекин, сергей цивилев, шос, в мире
Москва, Россия, Пекин, Сергей Цивилев, ШОС, В мире
Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве
Цивилев пригласил представителей ШОС на Российскую энергетическую неделю