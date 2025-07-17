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Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
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06:27 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/shos-2029609321.html
Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве
Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:27:00+03:00
2025-07-17T06:27:00+03:00
москва
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сергей цивилев
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 15-17 октября. "Позвольте воспользоваться возможностью и пригласить всех участников встречи, представителей деловых кругов наших стран принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве 15-17 октября этого года", - заявил Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине. Он добавил, что "это ключевое мероприятие для обсуждения текущей энергетической повестки дня, а также для демонстрации потенциала российского топливно-энергетического сектора". Министр добавил, что в рамках форума планируется провести панельную сессию "Справедливая энергетика в странах ШОС".
https://ria.ru/20250717/tsivilev-2029608955.html
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москва, россия, пекин, сергей цивилев, шос, в мире
Москва, Россия, Пекин, Сергей Цивилев, ШОС, В мире
Цивилев пригласил представителей ШОС на форум в Москве

Цивилев пригласил представителей ШОС на Российскую энергетическую неделю

© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 15-17 октября.
"Позвольте воспользоваться возможностью и пригласить всех участников встречи, представителей деловых кругов наших стран принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве 15-17 октября этого года", - заявил Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине.
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Он добавил, что "это ключевое мероприятие для обсуждения текущей энергетической повестки дня, а также для демонстрации потенциала российского топливно-энергетического сектора".
Министр добавил, что в рамках форума планируется провести панельную сессию "Справедливая энергетика в странах ШОС".
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