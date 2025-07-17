https://ria.ru/20250717/shmygal-2029727321.html

Рада поддержала назначение Шмыгаля главой Минобороны Украины

Рада поддержала назначение Шмыгаля главой Минобороны Украины - РИА Новости, 17.07.2025

Рада поддержала назначение Шмыгаля главой Минобороны Украины

Верховная рада поддержала назначение экс-главы правительства Дениса Шмыгаля министром обороны Украины, сообщил депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:29:00+03:00

2025-07-17T16:29:00+03:00

2025-07-17T18:44:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Верховная рада поддержала назначение экс-главы правительства Дениса Шмыгаля министром обороны Украины, сообщил депутат Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Рада утвердила министром обороны Шмыгаля. За — 267", — написал он.Ранее сегодня украинский парламент назначил новым премьер-министром страны Юлию Свириденко.Накануне Рада проголосовала за отставку Шмыгаля и роспуск правительства. Как сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники, покидающий пост главы Минобороны Рустем Умеров может стать послом в США.По данным издания "Страна.ua", эти изменения призваны усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ и размаха коррупции в стране. СМИ также отмечает, что нынешняя смена украинского правительства почти не имеет значения, поскольку курс госполитики никак не меняется. При этом она показывает происходящее на Украине в последние годы: Зеленский и Ермак установили полный контроль над вертикалью власти, практически лишив парламент и кабмин субъектности.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029761383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, денис шмыгаль, сша, россия, андрей ермак, верховная рада украины