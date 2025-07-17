https://ria.ru/20250717/shesterov-2029724275.html

Суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 миллионов рублей

Суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 миллионов рублей - РИА Новости, 17.07.2025

Суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 миллионов рублей

Одинцовский гарнизонный военный суд по иску Минобороны РФ взыскал с бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:14:00+03:00

2025-07-17T16:14:00+03:00

2025-07-17T16:22:00+03:00

россия

патриот

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир шестеров

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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 июл - РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд по иску Минобороны РФ взыскал с бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова 18 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Гражданский иск Министерства обороны РФ удовлетворить частично, взыскать с Шестерова 18 миллионов рублей", - огласил решение судья Алексей Коростелев.Кроме того, иск парка "Патриот" к нему был удовлетворен на сумму в 6 миллионов рублей.Шестеров по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот" осужден на 6 лет.

https://ria.ru/20250717/shesterov-2029723147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, патриот, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир шестеров