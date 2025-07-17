Суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 миллионов рублей
Одинцовский военный суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 млн рублей
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде. Архивное фото
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 июл - РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд по иску Минобороны РФ взыскал с бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова 18 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Гражданский иск Министерства обороны РФ удовлетворить частично, взыскать с Шестерова 18 миллионов рублей", - огласил решение судья Алексей Коростелев.
Кроме того, иск парка "Патриот" к нему был удовлетворен на сумму в 6 миллионов рублей.
Шестеров по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот" осужден на 6 лет.