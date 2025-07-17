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Суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 миллионов рублей - РИА Новости, 17.07.2025
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16:14 17.07.2025 (обновлено: 16:22 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/shesterov-2029724275.html
Суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 миллионов рублей
Суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 миллионов рублей - РИА Новости, 17.07.2025
Суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 миллионов рублей
Одинцовский гарнизонный военный суд по иску Минобороны РФ взыскал с бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:14:00+03:00
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россия
патриот
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир шестеров
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 июл - РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд по иску Минобороны РФ взыскал с бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова 18 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Гражданский иск Министерства обороны РФ удовлетворить частично, взыскать с Шестерова 18 миллионов рублей", - огласил решение судья Алексей Коростелев.Кроме того, иск парка "Патриот" к нему был удовлетворен на сумму в 6 миллионов рублей.Шестеров по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот" осужден на 6 лет.
https://ria.ru/20250717/shesterov-2029723147.html
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россия, патриот, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир шестеров
Россия, Патриот, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Шестеров
Суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 миллионов рублей

Одинцовский военный суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде. Архивное фото
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 июл - РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд по иску Минобороны РФ взыскал с бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова 18 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Гражданский иск Министерства обороны РФ удовлетворить частично, взыскать с Шестерова 18 миллионов рублей", - огласил решение судья Алексей Коростелев.
Кроме того, иск парка "Патриот" к нему был удовлетворен на сумму в 6 миллионов рублей.
Шестеров по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот" осужден на 6 лет.
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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РоссияПатриотПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир Шестеров
 
 
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