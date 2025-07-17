https://ria.ru/20250717/shatlanova-2029288514.html

Как Пугачева уничтожила первую любовь Киркорова

Как Пугачева уничтожила первую любовь Киркорова - РИА Новости, 17.07.2025

Как Пугачева уничтожила первую любовь Киркорова

Ее лицо мелькало в каждом клипе короля эстрады, ее называли его женой. Но когда на горизонте появилась Примадонна, от сказочного романа не осталось даже... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:00:00+03:00

2025-07-17T19:00:00+03:00

2025-07-17T19:00:00+03:00

шоубиз

филипп киркоров

алла пугачева

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ее лицо мелькало в каждом клипе короля эстрады, ее называли его женой. Но когда на горизонте появилась Примадонна, от сказочного романа не осталось даже воспоминаний. Мария Шатланова — женщина, которую вычеркнули из биографии Филиппа Киркорова по личному приказу Аллы Пугачевой. История о том, как знаменитая певица превратила соперницу в невидимку, а мечта о любви обернулась изгнанием из рая.Конкурс, который изменил всеВ 1988 году 17-летняя студентка Московского авиационного института даже не подозревала, что конкурс "Мисс Подмосковье" станет крутым поворотом ее судьбы. Мария Шатланова победила, получила корону — и тут же попала в поле зрения молодого певца Филиппа Киркорова."Поехали со мной на гастроли", — предложил он с ходу. Девушка бросила авиационный вуз и окунулась в мир, где софиты слепят глаза, а аплодисменты становятся наркотиком.Только в поезде Филипп спохватился: "А ты петь-то умеешь?" Мария честно призналась — пела в хоре.Любовь под прицелом камерЧто творилось между Киркоровым и Шатлановой, видела вся страна. Клипы "Атлантида", "Ты, ты, ты", "Вишня" — в каждом она играла его возлюбленную. И играла так убедительно, потому что не играла вовсе.Мария стала полноправной участницей коллектива — танцевала на сцене, пела бэк-вокал, ездила на гастроли. Ее голос звучал во всех хитах Киркорова, а грация и харизма делали каждое выступление незабываемым. Публика полюбила не только Филиппа, но и его эффектную спутницу."Филиппу нравилось, что я отдавалась ему без остатка. Меня не интересовали деньги, было безумно интересно рядом с ним", — вспоминала Мария.Киркоров не скрывал отношений. Представлял коллегам: "Познакомьтесь, моя жена". В коллективе ее так и называли — гражданская жена артиста. Баловал вниманием, возил к родителям, дарил украшения.Но за красивой картинкой скрывалась другая правда. Филипп срывался на ней, когда накапливался стресс. А стресс накапливался постоянно — молодой певец рвался к вершинам славы, равняясь на единственный для него эталон.Опасная одержимостьИмя этого эталона — Алла Борисовна Пугачева. Киркоров боготворил Примадонну, обсуждал ее с Марией, ставил в пример. Одержимость нарастала как снежный ком.Разница в возрасте и статусе в шоу-бизнесе долгое время делала романтические отношения между Киркоровым и Пугачевой маловероятными: она была известной звездой, он — только начинал свою сольную карьеруПонимая, куда дует ветер, Шатланова решилась на отчаянный шаг — перекрасила волосы в рыжий цвет, как у кумира Филиппа. Не помогло. Более того — лишь подчеркнуло, насколько далека она от недосягаемого идеала."Маша это все принимала за чистую монету, не понимая, что нужна Киркорову лишь на данном этапе. Ведь он уже вынашивал наполеоновские планы — жениться на Пугачевой", — рассказывала журналистам подруга Марии Елена Танькова.Первое знакомство Киркорова с Пугачевой состоялось на рубеже 80–90-х, но тогда они больше ругались, чем флиртовали: Примадонне не нравилась напористость молодого певца, и какое-то время они практически не общались вне сцены.Война без правилВ 1993 году случилось неизбежное — 26-летний Киркоров вырос как артист, заслужив признание, и начал открыто ухаживать за 44-летней Пугачевой. Чувства к Марии остыли мгновенно, как будто их никогда и не было.Но самое страшное началось потом. Алла Борисовна отлично понимала: пока рядом с Филиппом находится его бывшая возлюбленная, полного контроля над ним не будет. И Примадонна приняла решение.Пугачева развернула против Шатлановой настоящую психологическую войну. Язвительные замечания, насмешки, критика по любому поводу. За искренней улыбкой скрывался "убийственный яд", как позже описывала это сама Мария.Каждый выход на сцену превращался в пытку. Каждая репетиция — в унижение. Опытная Алла Борисовна знала, как подорвать уверенность соперницы и заставить ее уйти самостоятельно.Последний ударАпогеем драмы стал 1999 год, когда Шатланова забеременела. Шоу-бизнес немедленно заговорил: отец ребенка — Киркоров. Сплетни множились, репутация рушилась.Мария клялась, что отец девочки — ресторатор Олег Бацких, ее будущий муж. Но кого в мире звезд интересует правда, когда есть сочная сплетня?Положение стало невыносимым. Под давлением Пугачевой Шатланова покинула коллектив Киркорова."Пугачева меня ненавидела и сделала все, чтобы я ушла от Киркорова! Все удивлялись, куда я исчезла. Никуда! Ушла в никуда", — призналась она позже.Путь к себе"После того как я ушла от Киркорова, осталась без работы. Сильно болела, выглядела как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить", — вспоминала Мария.Спасением стала йога. Из танцовщицы, блиставшей на сцене рядом с королем эстрады, она превратилась в инструктора, помогающего людям найти внутренний покой.Жизнь кардинально изменилась. Вместо софитов и овации — тихие студии и благодарные ученики. Вместо стресса гастролей — умиротворение и гармония.Несколько раз в Сочи она случайно встречала Филиппа. Обиды не было — время залечило раны. Он общался с ней тепло и нежно, она отвечала тем же."Я счастлива, что он был в моей жизни. Я его искренне благодарю", — говорит Шатланова сегодня.Цена победыПримадонна добилась своего — соперница исчезла. Но победа оказалась пирровой. Брак звездной пары продлился с 1994-го по 2005-й, закончившись скандальным разводом.Самое пикантное — по словам самого Филиппа, Алла Борисовна четыре года встречалась с Максимом Галкиным* за его спиной. Ирония судьбы: именно Киркоров в 2001 году познакомил свою жену с будущим любовником, не подозревая, какую мину замедленного действия закладывает под собственный брак. Круг замкнулся жестоко.А что же Мария? Сегодня Шатланова — востребованный преподаватель йоги. Проводит мастер-классы в Москве и за рубежом, помогает людям обрести внутренний баланс. Больше 20 лет замужем за столичным ресторатором Олегом Бацких — отцом ее дочери.Как и у всех, у них бывают непростые времена, но они стойко поддерживают друг друга, опираясь на любовь и взаимное уважение. Дочь Анастасия выросла, окончила музыкальную школу, ведет насыщенную творческую жизнь. Мария признается: "Я счастлива в браке и гармонично реализована как женщина, мать и профессионал".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

филипп киркоров, алла пугачева