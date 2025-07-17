https://ria.ru/20250717/shandalovich-2029724395.html
Шандалович: в Карелии расширили правовую защиту многодетных семей
Шандалович: в Карелии расширили правовую защиту многодетных семей - РИА Новости, 17.07.2025
Шандалович: в Карелии расширили правовую защиту многодетных семей
Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия приняли в первом и втором чтениях изменения в закон "О бесплатной юридической помощи в Республике... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:15:00+03:00
2025-07-17T16:15:00+03:00
2025-07-17T16:15:00+03:00
республика карелия
россия
многодетные семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023934868_0:130:2560:1570_1920x0_80_0_0_2d5987c580f343030533f73051f79e64.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия приняли в первом и втором чтениях изменения в закон "О бесплатной юридической помощи в Республике Карелия", сообщил журналистам по итогам заседания председатель карельского парламента Элиссан Шандалович. "Сегодня мы расширили право многодетных семей на бесплатную юридическую помощь. Теперь они смогут обратиться в Государственное юридическое бюро Карелии не только за защитой прав и законных интересов детей, а по всем вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Это касается, например, вопросов жилья, назначения и перерасчета пенсий и пособий, субсидий, незаконного увольнения и восстановления на работе, защиты прав потребителей, установления отцовства и материнства, компенсации морального вреда", — приводит пресс-служба регпарламента слова Шандаловича. Как отметил в ходе заседания председатель парламентского комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев, принятое депутатами решение – часть общей государственной и региональной стратегии, направленной на поддержку семей с детьми. "В первую очередь в такой поддержке нуждаются большие семьи, которые ежедневно несут большие финансовые затраты. Многодетные родители и те, кто в будущем может ими стать, должны видеть: государство помогает, подставляет плечо в сложных жизненных ситуациях", – сказал Шугаев, его слова цитирует пресс-служба. По словам спикера парламента, в Карелии действует система бесплатной юридической помощи для ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов, малоимущих и других льготных категорий. За прошлый год помощь здесь получили 5 тысяч граждан.
https://ria.ru/20250717/shandalovich--2029722816.html
республика карелия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023934868_148:0:2413:1699_1920x0_80_0_0_a05ef67ff37cb4cab085871b54b89cd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, россия, многодетные семьи
Республика Карелия, Россия, Многодетные семьи
Шандалович: в Карелии расширили правовую защиту многодетных семей
Шандалович: депутаты ЗСО Карелии расширили правовую защиту многодетных семей
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия приняли в первом и втором чтениях изменения в закон "О бесплатной юридической помощи в Республике Карелия", сообщил журналистам по итогам заседания председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.
"Сегодня мы расширили право многодетных семей на бесплатную юридическую помощь. Теперь они смогут обратиться в Государственное юридическое бюро Карелии не только за защитой прав и законных интересов детей, а по всем вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Это касается, например, вопросов жилья, назначения и перерасчета пенсий и пособий, субсидий, незаконного увольнения и восстановления на работе, защиты прав потребителей, установления отцовства и материнства, компенсации морального вреда", — приводит пресс-служба регпарламента слова Шандаловича.
Как отметил в ходе заседания председатель парламентского комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев, принятое депутатами решение – часть общей государственной и региональной стратегии, направленной на поддержку семей с детьми.
"В первую очередь в такой поддержке нуждаются большие семьи, которые ежедневно несут большие финансовые затраты. Многодетные родители и те, кто в будущем может ими стать, должны видеть: государство помогает, подставляет плечо в сложных жизненных ситуациях", – сказал Шугаев, его слова цитирует пресс-служба.
По словам спикера парламента, в Карелии действует система бесплатной юридической помощи для ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов, малоимущих и других льготных категорий. За прошлый год помощь здесь получили 5 тысяч граждан.