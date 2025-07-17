https://ria.ru/20250717/shandalovich-2029724395.html

Шандалович: в Карелии расширили правовую защиту многодетных семей

Шандалович: в Карелии расширили правовую защиту многодетных семей - РИА Новости, 17.07.2025

Шандалович: в Карелии расширили правовую защиту многодетных семей

Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия приняли в первом и втором чтениях изменения в закон "О бесплатной юридической помощи в Республике... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:15:00+03:00

2025-07-17T16:15:00+03:00

2025-07-17T16:15:00+03:00

республика карелия

россия

многодетные семьи

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия приняли в первом и втором чтениях изменения в закон "О бесплатной юридической помощи в Республике Карелия", сообщил журналистам по итогам заседания председатель карельского парламента Элиссан Шандалович. "Сегодня мы расширили право многодетных семей на бесплатную юридическую помощь. Теперь они смогут обратиться в Государственное юридическое бюро Карелии не только за защитой прав и законных интересов детей, а по всем вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Это касается, например, вопросов жилья, назначения и перерасчета пенсий и пособий, субсидий, незаконного увольнения и восстановления на работе, защиты прав потребителей, установления отцовства и материнства, компенсации морального вреда", — приводит пресс-служба регпарламента слова Шандаловича. Как отметил в ходе заседания председатель парламентского комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев, принятое депутатами решение – часть общей государственной и региональной стратегии, направленной на поддержку семей с детьми. "В первую очередь в такой поддержке нуждаются большие семьи, которые ежедневно несут большие финансовые затраты. Многодетные родители и те, кто в будущем может ими стать, должны видеть: государство помогает, подставляет плечо в сложных жизненных ситуациях", – сказал Шугаев, его слова цитирует пресс-служба. По словам спикера парламента, в Карелии действует система бесплатной юридической помощи для ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей, инвалидов, малоимущих и других льготных категорий. За прошлый год помощь здесь получили 5 тысяч граждан.

https://ria.ru/20250717/shandalovich--2029722816.html

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республика карелия, россия, многодетные семьи