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Шандалович подвел итоги весенней сессии Законодательного собрания Карелии - РИА Новости, 17.07.2025
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16:05 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/shandalovich--2029722816.html
Шандалович подвел итоги весенней сессии Законодательного собрания Карелии
Шандалович подвел итоги весенней сессии Законодательного собрания Карелии - РИА Новости, 17.07.2025
Шандалович подвел итоги весенней сессии Законодательного собрания Карелии
Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович подвел итоги весенней сессии на заключительном заседании, которое состоялось в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:05:00+03:00
2025-07-17T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович подвел итоги весенней сессии на заключительном заседании, которое состоялось в четверг, сообщает пресс-служба регпарламента. "С начала года мы приняли 65 законов, которые направлены на решение конкретных задач, стоящих перед республикой. Важнейшим для нас направлением работы является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, мы приняли решение о налоговых льготах по транспортному налогу за 2025 год и предусмотрели квотирование рабочих мест для трудоустройства граждан, которые вернулись со спецоперации", — приводит пресс-служба слова Шандаловича. Он отметил, что другим основным направлением является поддержка многодетных семей. "Мы дали возможность использовать региональный материнский капитал на специальное, высшее и дополнительное образование детей. Сегодня мы приняли закон, который расширил перечень получения бесплатной юридической помощи для семей с тремя и более детьми", — указал Шандалович. В ходе весенней сессии депутаты также приняли закон о предоставлении представителям рабочих профессий бесплатных земельных участков на селе и в малых городах. Спикер парламента напомнил, что перед этим благодаря совместной работе с федеральными законодателями по инициативе карельских депутатов были внесены изменения Земельного кодекса России. Поправки дали право регионам определять список рабочих профессий, позволяющих получать землю для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
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республика карелия, россия
Республика Карелия, Россия
Шандалович подвел итоги весенней сессии Законодательного собрания Карелии

Председатель Шандалович подвел итоги весенней сессии Заксобрания Карелии

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияЭлиссан Шандалович
Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Элиссан Шандалович
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович подвел итоги весенней сессии на заключительном заседании, которое состоялось в четверг, сообщает пресс-служба регпарламента.
"С начала года мы приняли 65 законов, которые направлены на решение конкретных задач, стоящих перед республикой. Важнейшим для нас направлением работы является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, мы приняли решение о налоговых льготах по транспортному налогу за 2025 год и предусмотрели квотирование рабочих мест для трудоустройства граждан, которые вернулись со спецоперации", — приводит пресс-служба слова Шандаловича.
Он отметил, что другим основным направлением является поддержка многодетных семей.
"Мы дали возможность использовать региональный материнский капитал на специальное, высшее и дополнительное образование детей. Сегодня мы приняли закон, который расширил перечень получения бесплатной юридической помощи для семей с тремя и более детьми", — указал Шандалович.
В ходе весенней сессии депутаты также приняли закон о предоставлении представителям рабочих профессий бесплатных земельных участков на селе и в малых городах. Спикер парламента напомнил, что перед этим благодаря совместной работе с федеральными законодателями по инициативе карельских депутатов были внесены изменения Земельного кодекса России. Поправки дали право регионам определять список рабочих профессий, позволяющих получать землю для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
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