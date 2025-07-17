https://ria.ru/20250717/senat-2029592478.html

Сенатор Тьюн заявил о готовности принятия закона о санкциях против России

Сенатор Тьюн заявил о готовности принятия закона о санкциях против России - РИА Новости, 17.07.2025

Сенатор Тьюн заявил о готовности принятия закона о санкциях против России

Сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа, заявил в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:37:00+03:00

2025-07-17T01:37:00+03:00

2025-07-17T01:47:00+03:00

в мире

россия

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джон тьюн

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн. "Президент решил действовать в этом направлении в одностороннем порядке, как в отношении санкций, так и поставок оружия на Украину… Когда он даст зелёный свет по законопроекту, мы будем двигаться вперед", - сообщил он на вопрос о перспективах принятия сенатом новых санкций против России. Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.

https://ria.ru/20250715/ssha-2029131125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, джон тьюн, еврокомиссия, санкции в отношении россии