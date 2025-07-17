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Сенатор Тьюн заявил о готовности принятия закона о санкциях против России
Сенатор Тьюн заявил о готовности принятия закона о санкциях против России - РИА Новости, 17.07.2025
Сенатор Тьюн заявил о готовности принятия закона о санкциях против России
Сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа, заявил в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T01:37:00+03:00
2025-07-17T01:37:00+03:00
2025-07-17T01:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это "зеленый свет" от американского президента Дональда Трампа, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн. "Президент решил действовать в этом направлении в одностороннем порядке, как в отношении санкций, так и поставок оружия на Украину… Когда он даст зелёный свет по законопроекту, мы будем двигаться вперед", - сообщил он на вопрос о перспективах принятия сенатом новых санкций против России. Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сенатор Тьюн заявил о готовности принятия закона о санкциях против России
Тьюн: сенат США примет закон о санкциях против России, когда Трамп даст отмашку