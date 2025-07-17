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Молдавский блок "Победа" прокомментировал введение против него санкций
Молдавский блок "Победа" прокомментировал введение против него санкций - РИА Новости, 17.07.2025
Молдавский блок "Победа" прокомментировал введение против него санкций
ЕС принял решение о введении санкций против оппозиционного блока "Победа" по заказу президента Молдавии Майи Санду, утверждает пресс-служба политсилы. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:35:00+03:00
2025-07-17T11:35:00+03:00
2025-07-17T11:49:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. ЕС принял решение о введении санкций против оппозиционного блока "Победа" по заказу президента Молдавии Майи Санду, утверждает пресс-служба политсилы.ЕС 15 июля внес в санкционный список три молдавские организации, включая блок "Победа", и семь физических лиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Победа" осуждает политически мотивированные санкции ЕС против нашего блока и лидеров партий, которые в него входят. Решение приняли накануне парламентских выборов по прямому заказу Майи Санду и партии "Действие и солидарность". Это пример грубого внешнего вмешательства в избирательный процесс и давления на оппозицию, открыто критикующую власть и насильственную европеизацию страны", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором".Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России
https://ria.ru/20250712/moldaviya-2028744497.html
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евросоюз, в мире, молдавия, илан шор, майя санду, россия, возрождение
Евросоюз, В мире, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, Россия, Возрождение
Молдавский блок "Победа" прокомментировал введение против него санкций
Блок "Победа" назвал введенные против него санкции прямым заказом Санду