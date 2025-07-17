https://ria.ru/20250717/samolet-2029820636.html

В аэропортах Жуковский и Домодедово ввели временные ограничения

В аэропортах Жуковский и Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025

В аэропортах Жуковский и Домодедово ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:23:00+03:00

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2025-07-17T23:23:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

жуковский

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250717/vsu-2029761547.html

жуковский

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, жуковский