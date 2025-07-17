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Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок - РИА Новости, 17.07.2025
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15:38 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/samolet-2029716894.html
Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок
Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок - РИА Новости, 17.07.2025
Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок
Необходимо и дальше предпринимать меры для того, чтобы воздушные перевозки были комфортными и безопасными для россиян, убежден премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:38:00+03:00
2025-07-17T15:38:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Необходимо и дальше предпринимать меры для того, чтобы воздушные перевозки были комфортными и безопасными для россиян, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Необходимо и дальше делать все для устойчивости нашего авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными, безопасными для наших людей", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что правительство продолжает помогать аэропортам центральных и южных регионов, где еще сохраняются временные ограничения на полеты. Так, принято решение дополнительно выделить таким воздушным гаваням более 6 миллиардов рублей. Ранее на их поддержку было направлено порядка 27 миллиардов рублей.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок

Мишустин призвал сделать все для безопасности и комфортности воздушных перевозок

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Необходимо и дальше предпринимать меры для того, чтобы воздушные перевозки были комфортными и безопасными для россиян, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Необходимо и дальше делать все для устойчивости нашего авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными, безопасными для наших людей", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что правительство продолжает помогать аэропортам центральных и южных регионов, где еще сохраняются временные ограничения на полеты. Так, принято решение дополнительно выделить таким воздушным гаваням более 6 миллиардов рублей. Ранее на их поддержку было направлено порядка 27 миллиардов рублей.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Аэрофлот" поставит более вместительные самолеты на рейсы Москва-Геленджик
15 июля, 18:48
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
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