https://ria.ru/20250717/samolet-2029716894.html

Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок

Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок - РИА Новости, 17.07.2025

Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок

Необходимо и дальше предпринимать меры для того, чтобы воздушные перевозки были комфортными и безопасными для россиян, убежден премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:38:00+03:00

2025-07-17T15:38:00+03:00

2025-07-17T15:38:00+03:00

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Необходимо и дальше предпринимать меры для того, чтобы воздушные перевозки были комфортными и безопасными для россиян, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Необходимо и дальше делать все для устойчивости нашего авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными, безопасными для наших людей", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что правительство продолжает помогать аэропортам центральных и южных регионов, где еще сохраняются временные ограничения на полеты. Так, принято решение дополнительно выделить таким воздушным гаваням более 6 миллиардов рублей. Ранее на их поддержку было направлено порядка 27 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250715/aeroflot-2029314977.html

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россия, михаил мишустин, общество