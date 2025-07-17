https://ria.ru/20250717/samolet-2029716894.html
Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок
Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок - РИА Новости, 17.07.2025
Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок
Необходимо и дальше предпринимать меры для того, чтобы воздушные перевозки были комфортными и безопасными для россиян, убежден премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:38:00+03:00
2025-07-17T15:38:00+03:00
2025-07-17T15:38:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Необходимо и дальше предпринимать меры для того, чтобы воздушные перевозки были комфортными и безопасными для россиян, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Необходимо и дальше делать все для устойчивости нашего авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными, безопасными для наших людей", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что правительство продолжает помогать аэропортам центральных и южных регионов, где еще сохраняются временные ограничения на полеты. Так, принято решение дополнительно выделить таким воздушным гаваням более 6 миллиардов рублей. Ранее на их поддержку было направлено порядка 27 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250715/aeroflot-2029314977.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин призвал сделать все для безопасности воздушных перевозок
Мишустин призвал сделать все для безопасности и комфортности воздушных перевозок