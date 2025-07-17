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Биография Алексея Рыбникова

Биография Алексея Рыбникова - РИА Новости, 17.07.2025

Биография Алексея Рыбникова

Композитор, народный артист России Алексей Львович Рыбников родился 17 июля 1945 года в Москве в творческой семье. Его отец был скрипачом в джазовом оркестре... РИА Новости, 17.07.2025

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Композитор, народный артист России Алексей Львович Рыбников родился 17 июля 1945 года в Москве в творческой семье. Его отец был скрипачом в джазовом оркестре Александра Цфасмана, мать – художником.С первых дней жизни будущего композитора окружал мир музыки и живописи. Уже в раннем детстве Алексей Рыбников стал пробовать себя как композитор. В восемь лет он написал несколько фортепьянных пьес, а под впечатлениями от просмотра популярного в те годы фильма "Багдадский вор" – музыку к кинокартине. В 11 лет Рыбников стал автором балета "Кот в сапогах".В 1956 году, заметив интерес мальчика к музыке, родители отдали его в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.В это же время состоялось знакомство Алексея Рыбникова с выдающимся композитором ХХ века – Арамом Хачатуряном, который после прослушивания сочинений начинающего автора предложил ему заниматься в его классе.В 1962 году, после окончания ЦМШ, Рыбников поступил в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, где стал обучаться у Хачатуряна в классе композиции. В 1967 году Рыбников окончил консерваторию с отличием. Через два года молодой композитор окончил аспирантуру по классу Хачатуряна.Учебу в консерватории и творческую работу сочетал с работой концертмейстером ГИТИСа и заведующим музыкальной частью Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). Официальным дебютом Рыбникова как композитора стало исполнение фортепьянной сонаты "Хороводы", написанной на первом курсе. Это произведение привлекло внимание музыкальной общественности к новому дарованию. Его дипломной работой стал концерт-баллада для скрипки с оркестром.В период 1960-1970-х годов Алексей Рыбников создал ряд классических симфонических произведений – "Русскую увертюру" для симфонического оркестра, концертное каприччио "Скоморох", Концерт для баяна и оркестра, Концерт для фортепиано solo, Первую, Вторую и Третью симфонии, Концерт для скрипки и симфонического оркестра, Концерт для струнного квартета и оркестра, написанный по заказу немецкого дирижера Олафа Коха, и др. Композитор также обратился к жанру романса, написав на слова Людвика Ашкенази романсы "Молитва" и "Телефон".В 1969 году Рыбников был принят в Союз композиторов СССР, а также начал преподавать на кафедре теоретических дисциплин Московской консерватории и ассистировать в классе Хачатуряна. На преподавательской работе композитор оставался до 1975 года. Одновременно с написанием классических произведений и преподавательской деятельностью композитор серьезно увлекся театром и кино. Работа в этих областях искусства позволила ему много экспериментировать, используя современные формы выражения – джаз, рок, электронику и поп-музыку.Первым опытом Рыбникова в кино стал короткометражный фильм "Лелька" режиссера Павла Арсенова (1966). Композиторский дебют оказался настолько удачным, что сотрудничество Рыбникова с кинематографом будет продолжаться все последующие десятилетия. С 1979 Алексей Рыбников – член Союза кинематографистов. В послужном списке автора более ста работ – им была написана музыка к таким картинам, как "Остров сокровищ" (1971) Евгения Фридмана, "Большое космическое путешествие" Валентина Селиванова (1974), "Приключения Буратино" (1975) и "Про Красную Шапочку" (1977) Леонида Нечаева, "Усатый нянь" (1977) и "Шла собака по роялю" Владимира Грамматикова (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова (1979), "Вам и не снилось…" Ильи Фрэза, "Через тернии к звездам" Ричарда Викторова (обе – 1980), "Василий Буслаев" Геннадия Васильева (1982), "Сказка о Звездном мальчике" Леонида Нечаева (1983), "Прохиндиада, или Бег на месте" Виктора Трегубовича (1984), "Русь изначальная" Геннадия Васильева (1985), "Воспитание жестокости у женщин и собак" Инессы Селезневой (1992), "Дети из бездны" Павла Чухрая (2000), "Звезда" Николая Лебедева (2002), "Андерсен. Жизнь без любви" Эльдара Рязанова (2006), "Волкодав из рода Серых Псов" Николая Лебедева (2006), "1612" (2007) и "Поп" (2009) Владимира Хотиненко, "Пассажирка" Станислава Говорухина (2008), "9 секунд" Олега Шторма (2024) и др.Рыбников также является автором музыки к мультфильмам "Волк и семеро козлят на новый лад" Леонида Аристова, "Вот какой рассеянный" Марианны Новогрудской, "Черная курица" Юрия Трофимова (все – 1975),"Праздник непослушания" Юлиана Калишера (1977), "Бедная Лиза" Идеи Гараниной (1978), серии анимационных фильмов о Муми-тролле режиссера Аиды Зябликовой (1978), мультфильмам "Происшествие в музее" Александра Татарского (1982), "Ключи от времени" Сергея Серегина (2004) и др. Не менее плодотворным и успешным стало сотрудничество Рыбникова с драматическим театром.В 1970 году на сцене Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский) был поставлен спектакль "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, музыку к которому написал Алексей Рыбников, в 1972 году на сцене Центрального детского театра (ныне Российский академический молодежный театр) – "Сказка о четырех близнецах" Панчо Панчева. Также музыка Рыбникова прозвучала в постановке "Прозрачный мальчик" Театра на Малой Бронной (ныне Московский драматический театр на Малой Бронной).В 1976 году в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова") Марком Захаровым была поставлена первая советская рок-опера "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" по одноименной поэме Пабло Неруды, выдержавшую впоследствии 17 сезонов подряд. Музыку к спектаклю создал Алексей Рыбников, либретто – Павел Грушко. В октябре 1981 года на сцене "Ленкома" состоялась премьера спектакля "Юнона" и "Авось", ставшего визитной карточкой театра. Режиссер Марк Захаров и сценограф Олег Шейнцис поставили абсолютно новаторский для того времени спектакль на текст Андрея Вознесенского и музыку Алексея Рыбникова. Спектакль стал событием в культурной жизни Москвы и всей страны, театр неоднократно успешно гастролировал с этой постановкой за рубежом. Спектакль до сих пор остается в репертуаре Ленкома. В 1990-е годы Алексей Рыбников начал писать православную музыку, погрузившись в сферу духовного искусства. В 1992 году на сцене созданного им театра – производственно-творческого объединения "Современная опера" при Союзе композиторов СССР (ныне Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова (Театр Алексея Рыбникова), ставшего для композитора творческой мастерской, – была представлена музыкальная мистерия "Литургия оглашенных". Параллельно Рыбников создал ряд других сочинений, образующих вместе религиозно-духовный цикл Sequentia ultima ("Окончательное последование").Театр Алексея Рыбникова впоследствии представил спектакль "Буратино" (2006), восстановленную постановку "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (2007), спектакль "Красная Шапочка" (2008), обновленную версию спектакля "Юнона" и "Авось" (2009), вариацию на тему любви "Аллилуйя любви" (2012), оперу "Война и мир" (2011). Помимо работы в театре, Рыбников продолжил активно создавать инструментальные сочинения и академические произведения – балет "Вечные танцы любви" (1998), Четвертую симфонию Vivo al mondо ("В мире живу я") (1999), музыкальную драму "Маэстро Массимо" ("Оперный дом") (2000), Пятую симфонию "Воскрешение мертвых" (2005), Concerto grosso "Северный сфинкс" и " Синяя птица" (оба – 2006), Шестую симфонию (2008), Концерт-симфонию для альта и виолончели (2009), Концерт для виолончели с оркестром (2013) и др.Период с 2013 по 2016 год стал плодотворным для театра и Алексея Рыбникова: была поставлена новая версия рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", состоялась премьера детского спектакля "Волк и семеро козлят", вместе с оркестром Московской областной филармонии были поставлены три одноактные оперы – "Телефон" Джанкарло Менотти, "Рита" Гаэтано Доницетти, "Сначала музыка, потом слова" Антонио Сальери. На симфоническую музыку Рыбникова был поставлен балет "Глазами клоуна".Алексей Рыбников пробует свои силы в кино и театре как режиссер. В 2017 году вышел фильм "Дух Соноры" по мотивам рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", который срежиссировал композитор. В 2021 году Рыбников поставил оперу-драму "Le prince André. Князь Андрей Болконский" на сцене театра Et Ceterа. В 2021 году Рыбников стал художественным руководителем театра "Градский холл" (ныне Центр исполнительских искусств на Добрынинской).Алексей Рыбников является членом совета при президенте РФ по культуре и искусству, сопредседателем совета Российского музыкального союза, вице-президентом авторского совета Российского авторского общества, членом совета Российского фонда культуры. В 2015 году композитор выпустил автобиографическую книгу "Коридор для слонов". Творческая деятельность Алексея Рыбникова отмечена различными наградами.В 1989 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1999 году – звание народного артиста России. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2003), премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (2018). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), "За заслуги в культуре и искусстве" (2022), орденами Дружбы (2006) и Почета (2010). Отмечен Почетной грамотой правительства Российской Федерации (2021).Среди его кинематографических наград – премии "Ника", "Золотой овен", "Золотой орел", "Кинотавр" и др.Рыбников является лауреатом Российской премии поощрения высших достижений литературы и искусства "Триумф" (2007) и других общественных наград.10 июля 2025 года стало известно, что Алексей Рыбников стал обладателем гранд-премии "Музыкальное сердце театра" за выдающиеся творческие достижения, вручаемой профессиональным экспертным советом одноименных национального фестиваля и премии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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россия, справки, алексей рыбников, биографии, культура