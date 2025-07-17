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Основательницу ресторанной сети "Андерсон" объявили в розыск - РИА Новости, 17.07.2025
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17:02 17.07.2025 (обновлено: 17:03 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/rozysk-2029743888.html
Основательницу ресторанной сети "Андерсон" объявили в розыск
Основательницу ресторанной сети "Андерсон" объявили в розыск - РИА Новости, 17.07.2025
Основательницу ресторанной сети "Андерсон" объявили в розыск
Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова* объявлена МВД России в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:02:00+03:00
2025-07-17T17:03:00+03:00
происшествия
россия
украина
анастасия татулова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова* объявлена МВД России в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Татуловой* в базе розыска. По какой именно статье разыскивается Татулова*, не уточняется. В апреле 2024 года Минюст включил её в реестр иностранных агентов. Татулова* проживает за пределами РФ. Она выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, россия, украина, анастасия татулова
Происшествия, Россия, Украина, Анастасия Татулова
Основательницу ресторанной сети "Андерсон" объявили в розыск

Основателя сети "Андерсон" Татулову объявили в розыск по уголовной статье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАнастасия Татулова*
Анастасия Татулова* - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анастасия Татулова*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова* объявлена МВД России в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Татуловой* в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается Татулова*, не уточняется. В апреле 2024 года Минюст включил её в реестр иностранных агентов.
Татулова* проживает за пределами РФ. Она выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Интервью с телеведущей Татьяной Лазаревой - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Лазарева* намерена обжаловать заочный приговор
03:54
 
ПроисшествияРоссияУкраинаАнастасия Татулова
 
 
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