https://ria.ru/20250717/rozysk-2029743888.html

Основательницу ресторанной сети "Андерсон" объявили в розыск

Основательницу ресторанной сети "Андерсон" объявили в розыск - РИА Новости, 17.07.2025

Основательницу ресторанной сети "Андерсон" объявили в розыск

Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова* объявлена МВД России в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:02:00+03:00

2025-07-17T17:02:00+03:00

2025-07-17T17:03:00+03:00

происшествия

россия

украина

анастасия татулова

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова* объявлена МВД России в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Татуловой* в базе розыска. По какой именно статье разыскивается Татулова*, не уточняется. В апреле 2024 года Минюст включил её в реестр иностранных агентов. Татулова* проживает за пределами РФ. Она выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250717/lazarev-2029601114.html

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происшествия, россия, украина, анастасия татулова