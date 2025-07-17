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Слюсарь поблагодарил Путина за присвоение Бересту звания Героя России - РИА Новости, 17.07.2025
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23:19 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/rossiya-2029819783.html
Слюсарь поблагодарил Путина за присвоение Бересту звания Героя России
Слюсарь поблагодарил Путина за присвоение Бересту звания Героя России - РИА Новости, 17.07.2025
Слюсарь поблагодарил Путина за присвоение Бересту звания Героя России
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение красноармейцу Алексею Бересту звания Героя России... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:19:00+03:00
2025-07-17T23:19:00+03:00
россия
ростовская область
дон
владимир путин
юрий слюсарь
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение красноармейцу Алексею Бересту звания Героя России посмертно. Ранее Путин подписал указ, согласно которому Алексей Берест, участвовавший в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны, посмертно награжден званием Героя России. "Благодарю нашего президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина за присвоение нашему земляку Алексею Бересту звания Герой России (посмертно). Под командованием младшего лейтенанта Береста сержант (Михаил) Егоров и младший сержант (Мелитон) Кантария водрузили знамя Победы над рейхстагом. Жители Дона долго этого ждали", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале. Он добавил, что Берест и погиб как герой, спасая из-под электрички девочку на Сельмаше 3 ноября 1970 года.
https://ria.ru/20250612/putin--2022522712.html
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россия, ростовская область, дон, владимир путин, юрий слюсарь , общество
Россия, Ростовская область, Дон, Владимир Путин, Юрий Слюсарь , Общество
Слюсарь поблагодарил Путина за присвоение Бересту звания Героя России

Слюсарь поблагодарил Путина за присвоение посмертно звания Героя России Бересту

© Фото : из семейного архиваАлексей Берест
Алексей Берест - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : из семейного архива
Алексей Берест. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение красноармейцу Алексею Бересту звания Героя России посмертно.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому Алексей Берест, участвовавший в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны, посмертно награжден званием Героя России.
"Благодарю нашего президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина за присвоение нашему земляку Алексею Бересту звания Герой России (посмертно). Под командованием младшего лейтенанта Береста сержант (Михаил) Егоров и младший сержант (Мелитон) Кантария водрузили знамя Победы над рейхстагом. Жители Дона долго этого ждали", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Берест и погиб как герой, спасая из-под электрички девочку на Сельмаше 3 ноября 1970 года.
Алексей Ищенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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РоссияРостовская областьДонВладимир ПутинЮрий СлюсарьОбщество
 
 
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