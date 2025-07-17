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Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году - РИА Новости, 17.07.2025
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13:49 17.07.2025 (обновлено: 13:50 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/rossiya-2029692112.html
Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году
Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году - РИА Новости, 17.07.2025
Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году
У председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году, конкретные параметры его визита прорабатываются по... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:49:00+03:00
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россия
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
андрей руденко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. У председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году, конкретные параметры его визита прорабатываются по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко."Председатель государственных дел КНДР, товарищ Ким имеет официальное приглашение от президента России посетить в этом году с официальным визитом нашу страну. Конкретные параметры визита, включая сроки, находятся в проработке по дипломатическим каналам", - сказал он в беседе с агентством
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россия
кндр (северная корея)
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россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), андрей руденко
Россия, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Андрей Руденко
Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году

Руденко: у Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. У председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году, конкретные параметры его визита прорабатываются по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Председатель государственных дел КНДР, товарищ Ким имеет официальное приглашение от президента России посетить в этом году с официальным визитом нашу страну. Конкретные параметры визита, включая сроки, находятся в проработке по дипломатическим каналам", - сказал он в беседе с агентством
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