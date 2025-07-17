https://ria.ru/20250717/rossiya-2029692112.html

Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году

Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году - РИА Новости, 17.07.2025

Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году

У председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году, конкретные параметры его визита прорабатываются по... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:49:00+03:00

2025-07-17T13:49:00+03:00

2025-07-17T13:50:00+03:00

россия

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

андрей руденко

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. У председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году, конкретные параметры его визита прорабатываются по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко."Председатель государственных дел КНДР, товарищ Ким имеет официальное приглашение от президента России посетить в этом году с официальным визитом нашу страну. Конкретные параметры визита, включая сроки, находятся в проработке по дипломатическим каналам", - сказал он в беседе с агентством

https://ria.ru/20250712/kndr-2028733099.html

россия

кндр (северная корея)

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2025

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россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), андрей руденко