https://ria.ru/20250717/rossiya-2029692112.html
Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году
Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году - РИА Новости, 17.07.2025
Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году
У председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году, конкретные параметры его визита прорабатываются по... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:49:00+03:00
2025-07-17T13:49:00+03:00
2025-07-17T13:50:00+03:00
россия
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
андрей руденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d15361fd64e21f86f55b568179b108b1.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. У председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году, конкретные параметры его визита прорабатываются по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко."Председатель государственных дел КНДР, товарищ Ким имеет официальное приглашение от президента России посетить в этом году с официальным визитом нашу страну. Конкретные параметры визита, включая сроки, находятся в проработке по дипломатическим каналам", - сказал он в беседе с агентством
https://ria.ru/20250712/kndr-2028733099.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80937c7e4a316f52f7af2198c5fb37d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), андрей руденко
Россия, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Андрей Руденко
Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в этом году
Руденко: у Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году