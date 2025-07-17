Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции
Мессенджер Max. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. MAX от VK — новый российский мессенджер с поддержкой Госуслуг, цифровых ID и AI. Как скачать, функционал, сходство с WeChat, отличия от Telegram и WhatsApp, безопасность данных и мнение специалистов — в материале РИА Новости.
Что такое MAX от VK: обзор и цели платформы
MAX — это мессенджер от VK, призванный стать многофункциональной платформой нового поколения. Предполагается, что проект станет основой для создания цифровой экосистемы с интеграцией различных сервисов: от чатов и звонков до государственных услуг, денежных переводов и цифровых удостоверений.
Официальный релиз MAX состоялся в марте 2025 года, однако широкое обсуждение проекта началось в июне после подписания президентом России закона о создании национального мессенджера.
Как отмечает гендиректор компании по разработке мобильных приложений AppFox Вячеслав Богаткин, MAX — это не просто очередной мессенджер, а попытка системно ответить на запросы, которые давно назрели на российском рынке: замена зарубежных сервисов, объединение повседневных задач в одном окне, а в перспективе и цифровой суверенитет.
Где скачать и как установить MAX
Мессенджером MAX могут пользоваться пользователи Android, iOS, macOS и Windows. Существует также веб-версия.
Скачать приложения можно в:
- RuStore,
- Google Play,
- AppGallery,
- AppStore,
- Скачать приложение для Windows можно на официальном сайте.
Для регистрации достаточно ввести номер телефона и подтвердить его шестизначным кодом из СМС-сообщения. Обязательным полем для заполнения является только имя. Фамилию вводить необязательно.
Функции MAX — что умеет новый мессенджер
На данный момент MAX уже обладает всеми основными функциями мессенджера:
Сообщения и звонки
- С его помощью можно отправлять личные сообщения, создавать групповые чаты, делиться фото- и видеоматериалами, голосовыми сообщениями и документами размером до 4 ГБ.
Как утверждается на официальном сайте платформы, мессенджер позволяет вести аудио- и видеозвонки высокого качества даже в условиях слабого сигнала сети. Пользователи могут использовать в общении реакции и анимированные стикеры.
© Depositphotos.com / Im_YanisСмартфон
© Depositphotos.com / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
Партнерские сервисы
В дальнейшем доступ к партерским сервисам и интеграция с "Госуслугами" позволит решать множество ежедневных задач:
- 1.заказывать еду,
- 2.вызывать такси,
- 3.пользоваться электронной подписью,
- 4.оплачивать пошлины и штрафы,
- 5.использовать приложение для цифровой идентификации.
"Если смотреть на MАХ как на мессенджер, то он уже закрывает базовые задачи: звонки, файлы, чаты, GigaChat, мини-приложения. Но это не то, что его отличает. Главная ставка сделана на интеграцию с государственными и бизнес-сервисами, это действительно может сработать", — считает Богаткин.
Денежные переводы
Взаимодействие с Системой быстрых платежей (СБП) уже сейчас позволяет совершать через MAX денежные переводы. На данный момент это могут делать клиенты банков Альфа и ВТБ. В дальнейшем список банков будет расширяться.
- Для осуществления перевода необходимо, чтобы номер адресата был записан в контактах.
- Оба человека должны быть подключены к СБП и быть клиентами банков.
- Для перевода денег нужно зайти в чат, нажать на "скрепку" и перейти в раздел "Деньги".
Чат-боты
Приложение дает доступ к двум чат-ботам:
- MAX (@maxbot) — новостной чат, благодаря которому можно быть всегда к курсе событий;
- GigaChat(@gigachat) — нейросеть от Сбера, позволяющая помогать с написанием текстов, программированием, генерированием изображений и многим другим.
Сравнение: чем отличается MAX от Telegram и WhatsApp
MAX будет обладать всеми функциями мессенджеров для комфортного и безопасного общения, однако помимо этого он предлагает широкий спектр услуг, ориентированных, в первую очередь, на пользователей из России.
По словам эксперта по антикризисному PR и основателя агентства цифровой репутации "Невидимка" Петра Сухоруких, отличие MAX от Telegram и WhatsApp — не в функциях, а в задаче.
"Telegram продает свободу и анонимность, WhatsApp — простоту общения с миром. MAX продает удобство внутри России. Его задача — не конкурировать с ними в приватности, а стать незаменимым для внутренних сервисов", — отмечает он.
И если Telegram ориентирован на гибкость, а WhatsApp — на простоту использования, то разработчики MAX попытались собрать все достоинства конкурентов, добавив к ним ставку на локальные интеграции: "Госуслуги", цифровые ID, школьные чаты, платежи, GigaChat.
При этом, как заметил эксперт в области информационной безопасности Павел Карасев, в отличие от Telegram и WhatsApp, MAX подчеркивает соблюдение российских норм и полное размещение данных на территории РФ. Это важно для компаний, которым необходима юридическая защищенность и уверенность в контроле над информацией.
Функция
MAX от VK
Telegram
Чаты (личные и групповые)
✅
✅
✅
Передача файлов (до 4 ГБ)
✅
✅
✅
Аудио- и видеозвонки
✅
✅
✅
Каналы и подписки
❌
✅
❌
Мини-приложения
✅
🔄 (ограниченно)
❌
Интеграция с Госуслугами
🔄 (в разработке)
❌
❌
AI-боты
✅ (GigaChat)
✅ (внешние боты)
❌
End-to-End шифрование
🔄 (заявлено)
✅
✅
Работа с анонимными пользователями
❌
✅
✅
Предустановка на смартфоны в РФ
✅ (с 1 сентября 2025)
❌
❌
По мнению гендиректора коммуникационного агентства Win2Win Communications Екатерины Пикерсгиль, на текущем этапе MAX по функционалу ближе к WhatsApp — он обеспечивает базовую коммуникацию, но без широкой кастомизации, как в Telegram.
Последний активно внедряет платные функции — от Telegram Premium до рекламы — чего в MAX пока нет. Это делает российский мессенджер более "чистым" в восприятии пользователей: без навязчивых монетизаций и с ориентацией на органический рост и интеграцию с экосистемами.
Почему MAX называют национальным мессенджером
- Приложение официально признано государством и включено в реестр ПО.
- Госдума уже приняла закон и сделала обязательной предустановку MAX на все смартфоры в России с 1 сентября 2025 года.
- Также планируется использовать MAX как цифровой паспорт: для подписания документов, получения справок, взаимодействия с МФЦ и органами власти.
"Формально термин "национальный мессенджер" в законодательстве не закреплен, однако после подписания закона президентом России о создании такой платформы, и почти одновременного запуска MAX, в медиаполе закрепилось мнение, что речь именно о нем. И это предположение выглядит логичным", — говорит Пикерсгиль.
К тому же MAX интегрирован с государственными сервисами, хранит все данные в России, что является основой для цифрового суверенитета.
Безопасность и конфиденциальность
Разработчики MAX позиционируют его как безопасный канал для общения. Все данные мессенджера хранятся на российских серверах, а регистрация возможна только с номерами России и Белоруссии. Уже официально заявлено о планах наделить мессенджер End-to-End шифрованием.
В качестве сильной стороны MAX Екатерина Пикерсгиль указывает на систему безопасности VK, включая платформу VK Security Gate, использующую ИИ для анализа и повышения качества кода. По ее словам, система дает основания доверять технической надежности MAX, однако есть вызовы, общие для всех мессенджеров: дипфейки, фишинг, спам, распространение дезинформации.
"Интеграция с Госуслугами и другими верифицированными сервисами может стать важным шагом к фильтрации недобросовестных пользователей и формированию более безопасной среды общения", — считает она.
Будущее MAX: планы разработчиков
Расширение функционала будет связано, в первую очередь, с интеграцией с "Госключом" и "Госуслугами". Приложение будет давать возможности для цифрового удостоверения личности и использования электронной подписи.
Также будет расширен набор мини-приложений, что позволит не только пользоваться государственными услугами, но и заказывать еду, вызывать такси и прочее.
Будут доступны различные бизнес-функции:
- корпоративные чаты,
- CRM-сервисы,
- витрины и платежные инструменты.
По словам эксперта Екатерины Пикерсгиль, главное в MAX — не то, каким он является сегодня, а то, к чему стремится. А цель платформы — стать универсальным сервисом, объединяющим мессенджер, медиа, финтех и госуслуги в одном приложении. В этом смысле, считает она, его корректнее сравнивать не с Telegram, а с экосистемами VK и Яндекса, которые стремятся закрыть максимум пользовательских задач в рамках одной платформы.