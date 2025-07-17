https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html

Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции

Мессенджер MAX от VK — что это, как скачать, обзор функций, преимущества

Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции

MAX от VK — новый российский мессенджер с поддержкой Госуслуг, цифровых ID и AI. Как скачать, функционал, сходство с WeChat, отличия от Telegram и WhatsApp,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:39:00+03:00

2025-07-17T20:39:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. MAX от VK — новый российский мессенджер с поддержкой Госуслуг, цифровых ID и AI. Как скачать, функционал, сходство с WeChat, отличия от Telegram и WhatsApp, безопасность данных и мнение специалистов — в материале РИА Новости.Что такое MAX от VK: обзор и цели платформыMAX — это мессенджер от VK, призванный стать многофункциональной платформой нового поколения. Предполагается, что проект станет основой для создания цифровой экосистемы с интеграцией различных сервисов: от чатов и звонков до государственных услуг, денежных переводов и цифровых удостоверений.Официальный релиз MAX состоялся в марте 2025 года, однако широкое обсуждение проекта началось в июне после подписания президентом России закона о создании национального мессенджера.Как отмечает гендиректор компании по разработке мобильных приложений AppFox Вячеслав Богаткин, MAX — это не просто очередной мессенджер, а попытка системно ответить на запросы, которые давно назрели на российском рынке: замена зарубежных сервисов, объединение повседневных задач в одном окне, а в перспективе и цифровой суверенитет.Где скачать и как установить MAXМессенджером MAX могут пользоваться пользователи Android, iOS, macOS и Windows. Существует также веб-версия.Скачать приложения можно в:Для регистрации достаточно ввести номер телефона и подтвердить его шестизначным кодом из СМС-сообщения. Обязательным полем для заполнения является только имя. Фамилию вводить необязательно.Функции MAX — что умеет новый мессенджерНа данный момент MAX уже обладает всеми основными функциями мессенджера:Сообщения и звонкиКак утверждается на официальном сайте платформы, мессенджер позволяет вести аудио- и видеозвонки высокого качества даже в условиях слабого сигнала сети. Пользователи могут использовать в общении реакции и анимированные стикеры.Партнерские сервисыВ дальнейшем доступ к партерским сервисам и интеграция с "Госуслугами" позволит решать множество ежедневных задач:"Если смотреть на MАХ как на мессенджер, то он уже закрывает базовые задачи: звонки, файлы, чаты, GigaChat, мини-приложения. Но это не то, что его отличает. Главная ставка сделана на интеграцию с государственными и бизнес-сервисами, это действительно может сработать", — считает Богаткин.Денежные переводыВзаимодействие с Системой быстрых платежей (СБП) уже сейчас позволяет совершать через MAX денежные переводы. На данный момент это могут делать клиенты банков Альфа и ВТБ. В дальнейшем список банков будет расширяться.Чат-ботыПриложение дает доступ к двум чат-ботам:Сравнение: чем отличается MAX от Telegram и WhatsAppMAX будет обладать всеми функциями мессенджеров для комфортного и безопасного общения, однако помимо этого он предлагает широкий спектр услуг, ориентированных, в первую очередь, на пользователей из России.По словам эксперта по антикризисному PR и основателя агентства цифровой репутации "Невидимка" Петра Сухоруких, отличие MAX от Telegram и WhatsApp — не в функциях, а в задаче."Telegram продает свободу и анонимность, WhatsApp — простоту общения с миром. MAX продает удобство внутри России. Его задача — не конкурировать с ними в приватности, а стать незаменимым для внутренних сервисов", — отмечает он.И если Telegram ориентирован на гибкость, а WhatsApp — на простоту использования, то разработчики MAX попытались собрать все достоинства конкурентов, добавив к ним ставку на локальные интеграции: "Госуслуги", цифровые ID, школьные чаты, платежи, GigaChat.При этом, как заметил эксперт в области информационной безопасности Павел Карасев, в отличие от Telegram и WhatsApp, MAX подчеркивает соблюдение российских норм и полное размещение данных на территории РФ. Это важно для компаний, которым необходима юридическая защищенность и уверенность в контроле над информацией.По мнению гендиректора коммуникационного агентства Win2Win Communications Екатерины Пикерсгиль, на текущем этапе MAX по функционалу ближе к WhatsApp — он обеспечивает базовую коммуникацию, но без широкой кастомизации, как в Telegram.Последний активно внедряет платные функции — от Telegram Premium до рекламы — чего в MAX пока нет. Это делает российский мессенджер более "чистым" в восприятии пользователей: без навязчивых монетизаций и с ориентацией на органический рост и интеграцию с экосистемами.Почему MAX называют национальным мессенджером"Формально термин "национальный мессенджер" в законодательстве не закреплен, однако после подписания закона президентом России о создании такой платформы, и почти одновременного запуска MAX, в медиаполе закрепилось мнение, что речь именно о нем. И это предположение выглядит логичным", — говорит Пикерсгиль.К тому же MAX интегрирован с государственными сервисами, хранит все данные в России, что является основой для цифрового суверенитета.Безопасность и конфиденциальностьРазработчики MAX позиционируют его как безопасный канал для общения. Все данные мессенджера хранятся на российских серверах, а регистрация возможна только с номерами России и Белоруссии. Уже официально заявлено о планах наделить мессенджер End-to-End шифрованием.В качестве сильной стороны MAX Екатерина Пикерсгиль указывает на систему безопасности VK, включая платформу VK Security Gate, использующую ИИ для анализа и повышения качества кода. По ее словам, система дает основания доверять технической надежности MAX, однако есть вызовы, общие для всех мессенджеров: дипфейки, фишинг, спам, распространение дезинформации."Интеграция с Госуслугами и другими верифицированными сервисами может стать важным шагом к фильтрации недобросовестных пользователей и формированию более безопасной среды общения", — считает она.Будущее MAX: планы разработчиковРасширение функционала будет связано, в первую очередь, с интеграцией с "Госключом" и "Госуслугами". Приложение будет давать возможности для цифрового удостоверения личности и использования электронной подписи.Также будет расширен набор мини-приложений, что позволит не только пользоваться государственными услугами, но и заказывать еду, вызывать такси и прочее.Будут доступны различные бизнес-функции:По словам эксперта Екатерины Пикерсгиль, главное в MAX — не то, каким он является сегодня, а то, к чему стремится. А цель платформы — стать универсальным сервисом, объединяющим мессенджер, медиа, финтех и госуслуги в одном приложении. В этом смысле, считает она, его корректнее сравнивать не с Telegram, а с экосистемами VK и Яндекса, которые стремятся закрыть максимум пользовательских задач в рамках одной платформы.

https://ria.ru/20250715/zaschita-2029176466.html

https://ria.ru/20250715/max-2029173724.html

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