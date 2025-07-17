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Мессенджер MAX от VK — что это, как скачать, обзор функций, преимущества
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20:39 17.07.2025 (обновлено: 20:56 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html
Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции
Мессенджер MAX от VK — что это, как скачать, обзор функций, преимущества
Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции
MAX от VK — новый российский мессенджер с поддержкой Госуслуг, цифровых ID и AI. Как скачать, функционал, сходство с WeChat, отличия от Telegram и WhatsApp,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:39:00+03:00
2025-07-17T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. MAX от VK — новый российский мессенджер с поддержкой Госуслуг, цифровых ID и AI. Как скачать, функционал, сходство с WeChat, отличия от Telegram и WhatsApp, безопасность данных и мнение специалистов — в материале РИА Новости.Что такое MAX от VK: обзор и цели платформыMAX — это мессенджер от VK, призванный стать многофункциональной платформой нового поколения. Предполагается, что проект станет основой для создания цифровой экосистемы с интеграцией различных сервисов: от чатов и звонков до государственных услуг, денежных переводов и цифровых удостоверений.Официальный релиз MAX состоялся в марте 2025 года, однако широкое обсуждение проекта началось в июне после подписания президентом России закона о создании национального мессенджера.Как отмечает гендиректор компании по разработке мобильных приложений AppFox Вячеслав Богаткин, MAX — это не просто очередной мессенджер, а попытка системно ответить на запросы, которые давно назрели на российском рынке: замена зарубежных сервисов, объединение повседневных задач в одном окне, а в перспективе и цифровой суверенитет.Где скачать и как установить MAXМессенджером MAX могут пользоваться пользователи Android, iOS, macOS и Windows. Существует также веб-версия.Скачать приложения можно в:Для регистрации достаточно ввести номер телефона и подтвердить его шестизначным кодом из СМС-сообщения. Обязательным полем для заполнения является только имя. Фамилию вводить необязательно.Функции MAX — что умеет новый мессенджерНа данный момент MAX уже обладает всеми основными функциями мессенджера:Сообщения и звонкиКак утверждается на официальном сайте платформы, мессенджер позволяет вести аудио- и видеозвонки высокого качества даже в условиях слабого сигнала сети. Пользователи могут использовать в общении реакции и анимированные стикеры.Партнерские сервисыВ дальнейшем доступ к партерским сервисам и интеграция с "Госуслугами" позволит решать множество ежедневных задач:"Если смотреть на MАХ как на мессенджер, то он уже закрывает базовые задачи: звонки, файлы, чаты, GigaChat, мини-приложения. Но это не то, что его отличает. Главная ставка сделана на интеграцию с государственными и бизнес-сервисами, это действительно может сработать", — считает Богаткин.Денежные переводыВзаимодействие с Системой быстрых платежей (СБП) уже сейчас позволяет совершать через MAX денежные переводы. На данный момент это могут делать клиенты банков Альфа и ВТБ. В дальнейшем список банков будет расширяться.Чат-ботыПриложение дает доступ к двум чат-ботам:Сравнение: чем отличается MAX от Telegram и WhatsAppMAX будет обладать всеми функциями мессенджеров для комфортного и безопасного общения, однако помимо этого он предлагает широкий спектр услуг, ориентированных, в первую очередь, на пользователей из России.По словам эксперта по антикризисному PR и основателя агентства цифровой репутации "Невидимка" Петра Сухоруких, отличие MAX от Telegram и WhatsApp — не в функциях, а в задаче."Telegram продает свободу и анонимность, WhatsApp — простоту общения с миром. MAX продает удобство внутри России. Его задача — не конкурировать с ними в приватности, а стать незаменимым для внутренних сервисов", — отмечает он.И если Telegram ориентирован на гибкость, а WhatsApp — на простоту использования, то разработчики MAX попытались собрать все достоинства конкурентов, добавив к ним ставку на локальные интеграции: "Госуслуги", цифровые ID, школьные чаты, платежи, GigaChat.При этом, как заметил эксперт в области информационной безопасности Павел Карасев, в отличие от Telegram и WhatsApp, MAX подчеркивает соблюдение российских норм и полное размещение данных на территории РФ. Это важно для компаний, которым необходима юридическая защищенность и уверенность в контроле над информацией.По мнению гендиректора коммуникационного агентства Win2Win Communications Екатерины Пикерсгиль, на текущем этапе MAX по функционалу ближе к WhatsApp — он обеспечивает базовую коммуникацию, но без широкой кастомизации, как в Telegram.Последний активно внедряет платные функции — от Telegram Premium до рекламы — чего в MAX пока нет. Это делает российский мессенджер более "чистым" в восприятии пользователей: без навязчивых монетизаций и с ориентацией на органический рост и интеграцию с экосистемами.Почему MAX называют национальным мессенджером"Формально термин "национальный мессенджер" в законодательстве не закреплен, однако после подписания закона президентом России о создании такой платформы, и почти одновременного запуска MAX, в медиаполе закрепилось мнение, что речь именно о нем. И это предположение выглядит логичным", — говорит Пикерсгиль.К тому же MAX интегрирован с государственными сервисами, хранит все данные в России, что является основой для цифрового суверенитета.Безопасность и конфиденциальностьРазработчики MAX позиционируют его как безопасный канал для общения. Все данные мессенджера хранятся на российских серверах, а регистрация возможна только с номерами России и Белоруссии. Уже официально заявлено о планах наделить мессенджер End-to-End шифрованием.В качестве сильной стороны MAX Екатерина Пикерсгиль указывает на систему безопасности VK, включая платформу VK Security Gate, использующую ИИ для анализа и повышения качества кода. По ее словам, система дает основания доверять технической надежности MAX, однако есть вызовы, общие для всех мессенджеров: дипфейки, фишинг, спам, распространение дезинформации."Интеграция с Госуслугами и другими верифицированными сервисами может стать важным шагом к фильтрации недобросовестных пользователей и формированию более безопасной среды общения", — считает она.Будущее MAX: планы разработчиковРасширение функционала будет связано, в первую очередь, с интеграцией с "Госключом" и "Госуслугами". Приложение будет давать возможности для цифрового удостоверения личности и использования электронной подписи.Также будет расширен набор мини-приложений, что позволит не только пользоваться государственными услугами, но и заказывать еду, вызывать такси и прочее.Будут доступны различные бизнес-функции:По словам эксперта Екатерины Пикерсгиль, главное в MAX — не то, каким он является сегодня, а то, к чему стремится. А цель платформы — стать универсальным сервисом, объединяющим мессенджер, медиа, финтех и госуслуги в одном приложении. В этом смысле, считает она, его корректнее сравнивать не с Telegram, а с экосистемами VK и Яндекса, которые стремятся закрыть максимум пользовательских задач в рамках одной платформы.
https://ria.ru/20250715/zaschita-2029176466.html
https://ria.ru/20250715/max-2029173724.html
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технологии, россия, telegram, whatsapp inc., мессенджер max, мессенджеры
Технологии, Россия, Telegram, WhatsApp Inc., Мессенджер Max, Мессенджеры

Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мессенджер Max. Архивное фото
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Оглавление
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. MAX от VK — новый российский мессенджер с поддержкой Госуслуг, цифровых ID и AI. Как скачать, функционал, сходство с WeChat, отличия от Telegram и WhatsApp, безопасность данных и мнение специалистов — в материале РИА Новости.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Минцифры: вся инфраструктура мессенджера Max находится в России
15 июля, 10:23

Что такое MAX от VK: обзор и цели платформы

MAX — это мессенджер от VK, призванный стать многофункциональной платформой нового поколения. Предполагается, что проект станет основой для создания цифровой экосистемы с интеграцией различных сервисов: от чатов и звонков до государственных услуг, денежных переводов и цифровых удостоверений.
Официальный релиз MAX состоялся в марте 2025 года, однако широкое обсуждение проекта началось в июне после подписания президентом России закона о создании национального мессенджера.
Как отмечает гендиректор компании по разработке мобильных приложений AppFox Вячеслав Богаткин, MAX — это не просто очередной мессенджер, а попытка системно ответить на запросы, которые давно назрели на российском рынке: замена зарубежных сервисов, объединение повседневных задач в одном окне, а в перспективе и цифровой суверенитет.

Где скачать и как установить MAX

Мессенджером MAX могут пользоваться пользователи Android, iOS, macOS и Windows. Существует также веб-версия.
Скачать приложения можно в:
  • RuStore,
  • Google Play,
  • AppGallery,
  • AppStore,
  • Скачать приложение для Windows можно на официальном сайте.
Для регистрации достаточно ввести номер телефона и подтвердить его шестизначным кодом из СМС-сообщения. Обязательным полем для заполнения является только имя. Фамилию вводить необязательно.

Функции MAX — что умеет новый мессенджер

На данный момент MAX уже обладает всеми основными функциями мессенджера:

Сообщения и звонки

  • С его помощью можно отправлять личные сообщения, создавать групповые чаты, делиться фото- и видеоматериалами, голосовыми сообщениями и документами размером до 4 ГБ.
Как утверждается на официальном сайте платформы, мессенджер позволяет вести аудио- и видеозвонки высокого качества даже в условиях слабого сигнала сети. Пользователи могут использовать в общении реакции и анимированные стикеры.
© Depositphotos.com / Im_YanisСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Depositphotos.com / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото

Партнерские сервисы

В дальнейшем доступ к партерским сервисам и интеграция с "Госуслугами" позволит решать множество ежедневных задач:
  1. 1.
    заказывать еду,
  2. 2.
    вызывать такси,
  3. 3.
    пользоваться электронной подписью,
  4. 4.
    оплачивать пошлины и штрафы,
  5. 5.
    использовать приложение для цифровой идентификации.
"Если смотреть на MАХ как на мессенджер, то он уже закрывает базовые задачи: звонки, файлы, чаты, GigaChat, мини-приложения. Но это не то, что его отличает. Главная ставка сделана на интеграцию с государственными и бизнес-сервисами, это действительно может сработать", — считает Богаткин.

Денежные переводы

Взаимодействие с Системой быстрых платежей (СБП) уже сейчас позволяет совершать через MAX денежные переводы. На данный момент это могут делать клиенты банков Альфа и ВТБ. В дальнейшем список банков будет расширяться.
  • Для осуществления перевода необходимо, чтобы номер адресата был записан в контактах.
  • Оба человека должны быть подключены к СБП и быть клиентами банков.
  • Для перевода денег нужно зайти в чат, нажать на "скрепку" и перейти в раздел "Деньги".

Чат-боты

Приложение дает доступ к двум чат-ботам:
  • MAX (@maxbot) — новостной чат, благодаря которому можно быть всегда к курсе событий;
  • GigaChat(@gigachat) — нейросеть от Сбера, позволяющая помогать с написанием текстов, программированием, генерированием изображений и многим другим.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max
15 июля, 10:06

Сравнение: чем отличается MAX от Telegram и WhatsApp

MAX будет обладать всеми функциями мессенджеров для комфортного и безопасного общения, однако помимо этого он предлагает широкий спектр услуг, ориентированных, в первую очередь, на пользователей из России.
По словам эксперта по антикризисному PR и основателя агентства цифровой репутации "Невидимка" Петра Сухоруких, отличие MAX от Telegram и WhatsApp — не в функциях, а в задаче.
"Telegram продает свободу и анонимность, WhatsApp — простоту общения с миром. MAX продает удобство внутри России. Его задача — не конкурировать с ними в приватности, а стать незаменимым для внутренних сервисов", — отмечает он.
И если Telegram ориентирован на гибкость, а WhatsApp — на простоту использования, то разработчики MAX попытались собрать все достоинства конкурентов, добавив к ним ставку на локальные интеграции: "Госуслуги", цифровые ID, школьные чаты, платежи, GigaChat.
При этом, как заметил эксперт в области информационной безопасности Павел Карасев, в отличие от Telegram и WhatsApp, MAX подчеркивает соблюдение российских норм и полное размещение данных на территории РФ. Это важно для компаний, которым необходима юридическая защищенность и уверенность в контроле над информацией.

Функция

MAX от VK

Telegram

WhatsApp

Чаты (личные и групповые)

Передача файлов (до 4 ГБ)

Аудио- и видеозвонки

Каналы и подписки

Мини-приложения

🔄 (ограниченно)

Интеграция с Госуслугами

🔄 (в разработке)

AI-боты

✅ (GigaChat)

✅ (внешние боты)

End-to-End шифрование

🔄 (заявлено)

Работа с анонимными пользователями

Предустановка на смартфоны в РФ

✅ (с 1 сентября 2025)

По мнению гендиректора коммуникационного агентства Win2Win Communications Екатерины Пикерсгиль, на текущем этапе MAX по функционалу ближе к WhatsApp — он обеспечивает базовую коммуникацию, но без широкой кастомизации, как в Telegram.
Последний активно внедряет платные функции — от Telegram Premium до рекламы — чего в MAX пока нет. Это делает российский мессенджер более "чистым" в восприятии пользователей: без навязчивых монетизаций и с ориентацией на органический рост и интеграцию с экосистемами.

Почему MAX называют национальным мессенджером

  • Приложение официально признано государством и включено в реестр ПО.
  • Госдума уже приняла закон и сделала обязательной предустановку MAX на все смартфоры в России с 1 сентября 2025 года.
  • Также планируется использовать MAX как цифровой паспорт: для подписания документов, получения справок, взаимодействия с МФЦ и органами власти.
"Формально термин "национальный мессенджер" в законодательстве не закреплен, однако после подписания закона президентом России о создании такой платформы, и почти одновременного запуска MAX, в медиаполе закрепилось мнение, что речь именно о нем. И это предположение выглядит логичным", — говорит Пикерсгиль.
К тому же MAX интегрирован с государственными сервисами, хранит все данные в России, что является основой для цифрового суверенитета.

Безопасность и конфиденциальность

Разработчики MAX позиционируют его как безопасный канал для общения. Все данные мессенджера хранятся на российских серверах, а регистрация возможна только с номерами России и Белоруссии. Уже официально заявлено о планах наделить мессенджер End-to-End шифрованием.
В качестве сильной стороны MAX Екатерина Пикерсгиль указывает на систему безопасности VK, включая платформу VK Security Gate, использующую ИИ для анализа и повышения качества кода. По ее словам, система дает основания доверять технической надежности MAX, однако есть вызовы, общие для всех мессенджеров: дипфейки, фишинг, спам, распространение дезинформации.
"Интеграция с Госуслугами и другими верифицированными сервисами может стать важным шагом к фильтрации недобросовестных пользователей и формированию более безопасной среды общения", — считает она.
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Будущее MAX: планы разработчиков

Расширение функционала будет связано, в первую очередь, с интеграцией с "Госключом" и "Госуслугами". Приложение будет давать возможности для цифрового удостоверения личности и использования электронной подписи.
Также будет расширен набор мини-приложений, что позволит не только пользоваться государственными услугами, но и заказывать еду, вызывать такси и прочее.
Будут доступны различные бизнес-функции:
  • корпоративные чаты,
  • CRM-сервисы,
  • витрины и платежные инструменты.
По словам эксперта Екатерины Пикерсгиль, главное в MAX — не то, каким он является сегодня, а то, к чему стремится. А цель платформы — стать универсальным сервисом, объединяющим мессенджер, медиа, финтех и госуслуги в одном приложении. В этом смысле, считает она, его корректнее сравнивать не с Telegram, а с экосистемами VK и Яндекса, которые стремятся закрыть максимум пользовательских задач в рамках одной платформы.
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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