https://ria.ru/20250717/rossija-2029730531.html

Россия готова сотрудничать с Молдавией по участкам на выборах, заявил МИД

Россия готова сотрудничать с Молдавией по участкам на выборах, заявил МИД - РИА Новости, 17.07.2025

Россия готова сотрудничать с Молдавией по участкам на выборах, заявил МИД

Россия готова предоставить все условия и готова взаимодействовать с молдавскими органами для оперативного решения любых вопросов по избирательным участкам на... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:38:00+03:00

2025-07-17T16:38:00+03:00

2025-07-17T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия готова предоставить все условия и готова взаимодействовать с молдавскими органами для оперативного решения любых вопросов по избирательным участкам на выборах в парламент Молдавии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Организационных, правовых барьеров для открытия избирательных участков в рамках выборов в Молдавии на территории России нет. Российская сторона готова предоставить все необходимые условия и готова взаимодействовать с молдавскими органами для оперативного решения любых вопросов, в том числе и технических", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что молдавское законодательство предусматривает возможность открытия дополнительных избирательных участков за рубежом, включая Российскую Федерацию. "Все необходимые правовые основания для их создания на 28 сентября существуют, мы это подтверждаем", - отметила дипломат. По словам Захаровой, отказ Кишинева открыть в этом году дополнительные участки - не вопрос безопасности и логистики, а сознательная политика правящей партии и президента Майи Санду, направленная на "исключение голосов определенной части молдавской диаспоры по именно политическим соображениям". Она добавила, что Россия обладает безупречным опытом организации избирательных участков, гарантирует полную безопасность избирателей, комиссий, наблюдателей. "Мы призываем молдавские власти проявить ответственность, соблюсти собственные же законы, международные обязательства в сфере избирательных прав. Россия готова к незамедлительному диалогу и практическому сотрудничеству для открытия участков, гарантируя их прозрачную и безопасную работу", - заключила дипломат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html

https://ria.ru/20250717/oppozitsija-2029655596.html

https://ria.ru/20250717/gutsul-2029706388.html

россия

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, молдавия, кишинев, мария захарова, майя санду