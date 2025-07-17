https://ria.ru/20250717/rospotrebnadzor-2029593737.html

Роспотребнадзор разработал новый тест для выявления кори

Роспотребнадзор разработал новый тест для выявления кори - РИА Новости, 17.07.2025

Роспотребнадзор разработал новый тест для выявления кори

Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный экспресс-тест для раннего выявления кори ещё до появления первых симптомов, сообщили... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:51:00+03:00

2025-07-17T01:51:00+03:00

2025-07-17T01:51:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197398_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9738800cfb7c630ea9d4c56b14679421.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный экспресс-тест для раннего выявления кори ещё до появления первых симптомов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера достигли значительного прогресса в диагностике кори. Они разработали и зарегистрировали инновационный экспресс-тест для выявления вируса. Работа велась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что новый высокоточный ПЦР-тест позволяет обнаружить антигены вируса кори (РНК) на ранних стадиях болезни. Теперь выявить инфекцию можно до появления первых симптомов. Раньше возможно было сделать только иммуноферментный анализ (ИФА), который проводили при появлении клинических признаков болезни - не ранее четвертого дня после возникновения сыпи. "Ситуация с корью стабилизировалась в России благодаря проведению подчищающей иммунизации, но риски завоза инфекции сохраняются", - отметили в Роспотребнадзоре. Корь - это высокозаразная вирусная инфекция, которая может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Вирус передается воздушно-капельным путем и может вызывать тяжелые последствия, включая пневмонию и энцефалит.

https://ria.ru/20250715/zabolevaemost-2029337325.html

https://ria.ru/20250702/kor-2026640788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество