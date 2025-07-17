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Роспотребнадзор разработал новый тест для выявления кори - РИА Новости, 17.07.2025
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01:51 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/rospotrebnadzor-2029593737.html
Роспотребнадзор разработал новый тест для выявления кори
Роспотребнадзор разработал новый тест для выявления кори - РИА Новости, 17.07.2025
Роспотребнадзор разработал новый тест для выявления кори
Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный экспресс-тест для раннего выявления кори ещё до появления первых симптомов, сообщили... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T01:51:00+03:00
2025-07-17T01:51:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный экспресс-тест для раннего выявления кори ещё до появления первых симптомов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера достигли значительного прогресса в диагностике кори. Они разработали и зарегистрировали инновационный экспресс-тест для выявления вируса. Работа велась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что новый высокоточный ПЦР-тест позволяет обнаружить антигены вируса кори (РНК) на ранних стадиях болезни. Теперь выявить инфекцию можно до появления первых симптомов. Раньше возможно было сделать только иммуноферментный анализ (ИФА), который проводили при появлении клинических признаков болезни - не ранее четвертого дня после возникновения сыпи. "Ситуация с корью стабилизировалась в России благодаря проведению подчищающей иммунизации, но риски завоза инфекции сохраняются", - отметили в Роспотребнадзоре. Корь - это высокозаразная вирусная инфекция, которая может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Вирус передается воздушно-капельным путем и может вызывать тяжелые последствия, включая пневмонию и энцефалит.
https://ria.ru/20250715/zabolevaemost-2029337325.html
https://ria.ru/20250702/kor-2026640788.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество
Роспотребнадзор разработал новый тест для выявления кори

Роспотребнадзор зарегистрировал новый экспресс-тест для раннего выявления кори

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный экспресс-тест для раннего выявления кори ещё до появления первых симптомов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера достигли значительного прогресса в диагностике кори. Они разработали и зарегистрировали инновационный экспресс-тест для выявления вируса. Работа велась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - рассказали в ведомстве.
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В России стабилизировалась эпидситуация с корью
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Там уточнили, что новый высокоточный ПЦР-тест позволяет обнаружить антигены вируса кори (РНК) на ранних стадиях болезни. Теперь выявить инфекцию можно до появления первых симптомов. Раньше возможно было сделать только иммуноферментный анализ (ИФА), который проводили при появлении клинических признаков болезни - не ранее четвертого дня после возникновения сыпи.
"Ситуация с корью стабилизировалась в России благодаря проведению подчищающей иммунизации, но риски завоза инфекции сохраняются", - отметили в Роспотребнадзоре.
Корь - это высокозаразная вирусная инфекция, которая может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Вирус передается воздушно-капельным путем и может вызывать тяжелые последствия, включая пневмонию и энцефалит.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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