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Рогов назвал предложение мэра Львова об обмене останков мерзким - РИА Новости, 17.07.2025
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23:12 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/rogov-2029818770.html
Рогов назвал предложение мэра Львова об обмене останков мерзким
Рогов назвал предложение мэра Львова об обмене останков мерзким - РИА Новости, 17.07.2025
Рогов назвал предложение мэра Львова об обмене останков мерзким
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:12:00+03:00
2025-07-17T23:12:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал мерзким предложение мэра Львова Андрея Садового обменять эксгумированные останки советских воинов на украинских военных. Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Холма славы во Львове больше не существует, эксгумация захоронений советских воинов завершена. Садовой также предложил обменять 355 эксгумированных останков на украинских военных. "Мэр Львова своими мерзкими заявлениями в очередной раз показал всю гнилую сущность украинской политической элиты и то, из каких нелюдей она состоит. И это особенно показательно в сравнении с тем, как ведет себя Россия, которая без каких-либо дополнительных условий передает украинской стороне тела тысяч погибших военнослужащих ВСУ", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинские националисты за последние годы особенно преуспели в борьбе с памятниками и мертвыми.
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в мире, львов, владимир рогов
В мире, Львов, Владимир Рогов
Рогов назвал предложение мэра Львова об обмене останков мерзким

Рогов назвал предложение мэра Львова об обмене останков советских воинов мерзким

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкАндрей Садовой
Андрей Садовой - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Александр Максименко
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Андрей Садовой. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал мерзким предложение мэра Львова Андрея Садового обменять эксгумированные останки советских воинов на украинских военных.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Холма славы во Львове больше не существует, эксгумация захоронений советских воинов завершена. Садовой также предложил обменять 355 эксгумированных останков на украинских военных.
«
"Мэр Львова своими мерзкими заявлениями в очередной раз показал всю гнилую сущность украинской политической элиты и то, из каких нелюдей она состоит. И это особенно показательно в сравнении с тем, как ведет себя Россия, которая без каких-либо дополнительных условий передает украинской стороне тела тысяч погибших военнослужащих ВСУ", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, украинские националисты за последние годы особенно преуспели в борьбе с памятниками и мертвыми.
Мэр Львова Андрей Садовый - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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