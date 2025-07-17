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РОСЭКСИМБАНК представил в Самаре инновационные решения для экспортеров - РИА Новости, 17.07.2025
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10:57 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/resheniya-2029638730.html
РОСЭКСИМБАНК представил в Самаре инновационные решения для экспортеров
РОСЭКСИМБАНК представил в Самаре инновационные решения для экспортеров - РИА Новости, 17.07.2025
РОСЭКСИМБАНК представил в Самаре инновационные решения для экспортеров
Профильная встреча представителей РОСЭКСИМБАНКа (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) с местным бизнес-сообществом, посвященная актуальным финансовым инструментам поддержки... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:57:00+03:00
2025-07-17T10:57:00+03:00
экономика
самара
росэксимбанк
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Профильная встреча представителей РОСЭКСИМБАНКа (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) с местным бизнес-сообществом, посвященная актуальным финансовым инструментам поддержки экспорта и новейшим трендам в международных расчетах, прошла в Самаре, ее модератором выступила руководитель регионального представительства Российского экспортного центра Александра Камнева, сообщает РЭЦ."Заместитель председателя правления РОСЭКСИМБАНКа Роман Смагин представил предпринимательскому сообществу решение "Экспортный экспресс-факторинг", разработанный специально для экспортеров, являющихся поставщиками иностранных электронных торговых площадок и торговых сетей за рубежом. Этот продукт позволяет экспортерам оперативно, без предоставления залогов и поручительств, получать средства за поставленные товары сразу после поставки, даже при наличии отсрочки платежа, а также минимизировать риски неплатежа со стороны иностранного покупателя. Среди преимуществ было отмечено отсутствие ограничений по целям использования полученных денег, а также то, что такое финансирование не увеличивает долговой нагрузки", - говорится в сообщении.Среди других предложенных решений - широко востребованный кредитный продукт "Деньги на экспорт", предназначенный для пополнения оборотных средств несырьевых экспортеров, включая высокотехнологичную продукцию, по минимальной ставке (до 100 млн рублей). Также была отмечена растущая популярность гарантий возврата НДС для МСП, доступных теперь и для индивидуальных предпринимателей, и продукта "Страхование отсрочки платежа для МСП", которые можно оформить на цифровой платформе "Мой экспорт"."Мы стремимся сделать финансовые инструменты для экспортеров максимально доступными и эффективными, особенно для микро- и малых предприятий, а также тех, кто только начинает осваивать внешние рынки. Наши новые решения, такие как "Экспортный экспресс-факторинг" и продукт "Деньги на экспорт", призваны снизить бюрократические барьеры, обеспечить оперативное финансирование и минимизировать риски, позволяя компаниям сосредоточиться на росте объемов поставок и расширении географии сделок", - подчеркнул Смагин.Руководитель проекта по поддержке регионального экспорта РЭЦ Павел Шабанов представил общий обзор деятельности Группы РЭЦ и ее комплексных продуктов.Управляющий директор по перспективным финансовым технологиям РЭЦ Ангелина Акименко презентовала три новых расчетных продукта, созданных при содействии РЭЦ.Первое - это новая платформа-агрегатор альтернативных способов расчетов и новую агентскую модель расчетов с КНР. Платформа-агрегатор обеспечивает поиск финансовых посредников и проведение безопасных расчетов, предлагая широкий выбор экспортеров и импортеров для обмена ликвидностью за рубежом, умный механизм подбора встречных заявок, прозрачное ценообразование, возможность прямых переговоров, а также автоматическое заполнение и подписание договоров с использованием электронной подписи.Второй продукт - это новый механизм расчетов с КНР, благодаря которому проходят расчеты с минимальной комиссией и без дополнительных рисков избыточного комплаенса на иностранной стороне.Третье решение по трансграничным расчетам - это платежи с использованием цифровых инструментов, в том числе криптовалют, в разрешенном правовом поле. Такие платежи особенно актуальны для расчетов с иностранными контрагентами в странах, где такие инструменты уже разрешены и активно используются.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
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РИА Новости
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экономика, самара, росэксимбанк
Экономика, Самара, Росэксимбанк
РОСЭКСИМБАНК представил в Самаре инновационные решения для экспортеров

РОСЭКСИМБАНК представил в Самаре новые финансовые решения для экспортеров

© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦРОСЭКСИМБАНК представил в Самаре инновационные финансовые решения для экспортеров
РОСЭКСИМБАНК представил в Самаре инновационные финансовые решения для экспортеров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
РОСЭКСИМБАНК представил в Самаре инновационные финансовые решения для экспортеров
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Профильная встреча представителей РОСЭКСИМБАНКа (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) с местным бизнес-сообществом, посвященная актуальным финансовым инструментам поддержки экспорта и новейшим трендам в международных расчетах, прошла в Самаре, ее модератором выступила руководитель регионального представительства Российского экспортного центра Александра Камнева, сообщает РЭЦ.
"Заместитель председателя правления РОСЭКСИМБАНКа Роман Смагин представил предпринимательскому сообществу решение "Экспортный экспресс-факторинг", разработанный специально для экспортеров, являющихся поставщиками иностранных электронных торговых площадок и торговых сетей за рубежом. Этот продукт позволяет экспортерам оперативно, без предоставления залогов и поручительств, получать средства за поставленные товары сразу после поставки, даже при наличии отсрочки платежа, а также минимизировать риски неплатежа со стороны иностранного покупателя. Среди преимуществ было отмечено отсутствие ограничений по целям использования полученных денег, а также то, что такое финансирование не увеличивает долговой нагрузки", - говорится в сообщении.
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Среди других предложенных решений - широко востребованный кредитный продукт "Деньги на экспорт", предназначенный для пополнения оборотных средств несырьевых экспортеров, включая высокотехнологичную продукцию, по минимальной ставке (до 100 млн рублей). Также была отмечена растущая популярность гарантий возврата НДС для МСП, доступных теперь и для индивидуальных предпринимателей, и продукта "Страхование отсрочки платежа для МСП", которые можно оформить на цифровой платформе "Мой экспорт".
"Мы стремимся сделать финансовые инструменты для экспортеров максимально доступными и эффективными, особенно для микро- и малых предприятий, а также тех, кто только начинает осваивать внешние рынки. Наши новые решения, такие как "Экспортный экспресс-факторинг" и продукт "Деньги на экспорт", призваны снизить бюрократические барьеры, обеспечить оперативное финансирование и минимизировать риски, позволяя компаниям сосредоточиться на росте объемов поставок и расширении географии сделок", - подчеркнул Смагин.
Руководитель проекта по поддержке регионального экспорта РЭЦ Павел Шабанов представил общий обзор деятельности Группы РЭЦ и ее комплексных продуктов.
Управляющий директор по перспективным финансовым технологиям РЭЦ Ангелина Акименко презентовала три новых расчетных продукта, созданных при содействии РЭЦ.
Первое - это новая платформа-агрегатор альтернативных способов расчетов и новую агентскую модель расчетов с КНР. Платформа-агрегатор обеспечивает поиск финансовых посредников и проведение безопасных расчетов, предлагая широкий выбор экспортеров и импортеров для обмена ликвидностью за рубежом, умный механизм подбора встречных заявок, прозрачное ценообразование, возможность прямых переговоров, а также автоматическое заполнение и подписание договоров с использованием электронной подписи.
Второй продукт - это новый механизм расчетов с КНР, благодаря которому проходят расчеты с минимальной комиссией и без дополнительных рисков избыточного комплаенса на иностранной стороне.
Третье решение по трансграничным расчетам - это платежи с использованием цифровых инструментов, в том числе криптовалют, в разрешенном правовом поле. Такие платежи особенно актуальны для расчетов с иностранными контрагентами в странах, где такие инструменты уже разрешены и активно используются.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
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