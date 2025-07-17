https://ria.ru/20250717/religiya-2029714907.html

Папа римский выразил соболезнования после обстрела церкви в секторе Газа

Папа римский выразил соболезнования после обстрела церкви в секторе Газа - РИА Новости, 17.07.2025

Папа римский выразил соболезнования после обстрела церкви в секторе Газа

Папа Римский Лев XIV после удара Израиля по церкви в секторе Газа выразил соболезнования в связи с жертвами обстрела и призвал к немедленному перемирию,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:20:00+03:00

2025-07-17T15:20:00+03:00

2025-07-17T15:22:00+03:00

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ВАТИКАН, 17 июл - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV после удара Израиля по церкви в секторе Газа выразил соболезнования в связи с жертвами обстрела и призвал к немедленному перемирию, сообщила служба печати Святого престола. В телеграмме, отправленной от имени понтифика госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, говорится, что "папа Лев XIV был глубоко опечален известием о гибели людей и ранениях, вызванных военным нападением на католическую церковь Святого семейства в Газе", и выражает духовную близость с приходской общиной. "Вверяя души усопших любящему милосердию всемогущего Господа, папа молится об утешении скорбящих и о выздоровлении раненых. Его Святейшество вновь призывает к немедленному прекращению огня и выражает глубокую надежду на диалог, примирение и прочный мир в регионе", - говорится в сообщении. Ранее латинский патриархат Иерусалима сообщил католическому агентству Sir, что жертвами удара по приходу стали два человека, несколько получили ранения. В церкви размещаются около 500 беженцев-христиан. По словам директора местного отделения благотворительной организации Caritas, по территории комплекса выстрелил израильский танк.

https://ria.ru/20250505/gaza-2014946171.html

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в мире, израиль, иерусалим, пьетро паролин, папа римский лев xiv