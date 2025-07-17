https://ria.ru/20250717/religiya-2029714907.html
Папа римский выразил соболезнования после обстрела церкви в секторе Газа
Папа римский выразил соболезнования после обстрела церкви в секторе Газа - РИА Новости, 17.07.2025
Папа римский выразил соболезнования после обстрела церкви в секторе Газа
Папа Римский Лев XIV после удара Израиля по церкви в секторе Газа выразил соболезнования в связи с жертвами обстрела и призвал к немедленному перемирию,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:20:00+03:00
2025-07-17T15:20:00+03:00
2025-07-17T15:22:00+03:00
религия
в мире
израиль
иерусалим
пьетро паролин
папа римский лев xiv
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016352919_0:29:1524:886_1920x0_80_0_0_1215b553d12b038028a1ead888325395.jpg
ВАТИКАН, 17 июл - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV после удара Израиля по церкви в секторе Газа выразил соболезнования в связи с жертвами обстрела и призвал к немедленному перемирию, сообщила служба печати Святого престола. В телеграмме, отправленной от имени понтифика госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, говорится, что "папа Лев XIV был глубоко опечален известием о гибели людей и ранениях, вызванных военным нападением на католическую церковь Святого семейства в Газе", и выражает духовную близость с приходской общиной. "Вверяя души усопших любящему милосердию всемогущего Господа, папа молится об утешении скорбящих и о выздоровлении раненых. Его Святейшество вновь призывает к немедленному прекращению огня и выражает глубокую надежду на диалог, примирение и прочный мир в регионе", - говорится в сообщении. Ранее латинский патриархат Иерусалима сообщил католическому агентству Sir, что жертвами удара по приходу стали два человека, несколько получили ранения. В церкви размещаются около 500 беженцев-христиан. По словам директора местного отделения благотворительной организации Caritas, по территории комплекса выстрелил израильский танк.
https://ria.ru/20250505/gaza-2014946171.html
израиль
иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016352919_173:0:1353:885_1920x0_80_0_0_f16d1b4653e0829205fc115196bebc22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иерусалим, пьетро паролин, папа римский лев xiv
Религия, В мире, Израиль, Иерусалим, Пьетро Паролин, Папа римский Лев XIV
Папа римский выразил соболезнования после обстрела церкви в секторе Газа
Папа римский Лев XIV выразил соболезнования после обстрела церкви в секторе Газа