https://ria.ru/20250717/regiony-2029661909.html

Мировое сообщество не скоро признает новые регионы, считает Степашин

Мировое сообщество не скоро признает новые регионы, считает Степашин - РИА Новости, 17.07.2025

Мировое сообщество не скоро признает новые регионы, считает Степашин

Мировое сообщество не скоро признает новые регионы РФ, но это не важно, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мировое сообщество не скоро признает новые регионы РФ, но это не важно, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Я не думаю, что это будет скоро", - сказал Степашин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос об официальном признании международным сообществом новых территорий России. "Хотят не хотят признавать, мы признали их. И они нас признали. Мы вместе. У нас все это по конституции. Развивать экономику этих регионов нам ничего не мешает", - добавил Степашин. Он отметил, что руководство страны будет заниматься вопросом признания территорий со стороны международных партнеров, при этом подчеркнул, что Россию никто "не вычеркивает" из списков ООН, Совбеза. "Это Россия, признают или не признают, это Россия. Все, вопрос окончен", - заявил Степашин, отметив, что сейчас важно остановить боевые действия на условиях РФ и приступить к работе по восстановлению экономики регионов.

https://ria.ru/20250717/stepashin-2029622787.html

https://ria.ru/20250716/rossija-2029356739.html

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россия, сергей степашин, оон, в мире