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Сенат США одобрил запрос на аннулирование государственных расходов - РИА Новости, 17.07.2025
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10:30 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/raskhody-2029633207.html
Сенат США одобрил запрос на аннулирование государственных расходов
Сенат США одобрил запрос на аннулирование государственных расходов - РИА Новости, 17.07.2025
Сенат США одобрил запрос на аннулирование государственных расходов
Сенат США одобрил запрошенное администрацией президента Дональда Трампа аннулирование государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на иностранную... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:30:00+03:00
2025-07-17T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сенат США одобрил запрошенное администрацией президента Дональда Трампа аннулирование государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на иностранную помощь и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS.В начале июня спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Белый дом направил в конгресс запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов. Согласно трансляции телеканала C-SPAN, 51 сенатор проголосовал за аннулирование, 48 - против. Как отмечает телеканал CNN, этот проект теперь должен получить окончательное одобрение в палате представителей конгресса США к 18 июля. Если там он получит необходимое число голосов, то отправится Трампу на подписание. В начале мая президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS за "предвзятую подачу новостей". Позднее сеть радиостанций NPR и ряд радиостанций из штата Колорадо подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа с целью опротестовать лишение их госфинансирования и обвинили власти в попытке ограничить свободу прессы. Экс-глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
https://ria.ru/20250715/ryutte-2029135909.html
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в мире, колорадо, сша, дональд трамп, майк джонсон, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, Колорадо, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
Сенат США одобрил запрос на аннулирование государственных расходов

Сенат США одобрил аннулирование расходов на финансирование NPR и PBS

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сенат США одобрил запрошенное администрацией президента Дональда Трампа аннулирование государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на иностранную помощь и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS.
В начале июня спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Белый дом направил в конгресс запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов.
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Согласно трансляции телеканала C-SPAN, 51 сенатор проголосовал за аннулирование, 48 - против.
Как отмечает телеканал CNN, этот проект теперь должен получить окончательное одобрение в палате представителей конгресса США к 18 июля. Если там он получит необходимое число голосов, то отправится Трампу на подписание.
В начале мая президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS за "предвзятую подачу новостей". Позднее сеть радиостанций NPR и ряд радиостанций из штата Колорадо подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа с целью опротестовать лишение их госфинансирования и обвинили власти в попытке ограничить свободу прессы.
Экс-глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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В миреКолорадоСШАДональд ТрампМайк ДжонсонИлон МаскАгентство по международному развитию США
 
 
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