Сенат США одобрил запрос на аннулирование государственных расходов
Сенат США одобрил аннулирование расходов на финансирование NPR и PBS
Флаги США . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сенат США одобрил запрошенное администрацией президента Дональда Трампа аннулирование государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на иностранную помощь и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS.
В начале июня спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Белый дом направил в конгресс запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов.
Согласно трансляции телеканала C-SPAN, 51 сенатор проголосовал за аннулирование, 48 - против.
Как отмечает телеканал CNN, этот проект теперь должен получить окончательное одобрение в палате представителей конгресса США к 18 июля. Если там он получит необходимое число голосов, то отправится Трампу на подписание.
В начале мая президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS за "предвзятую подачу новостей". Позднее сеть радиостанций NPR и ряд радиостанций из штата Колорадо подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа с целью опротестовать лишение их госфинансирования и обвинили власти в попытке ограничить свободу прессы.
Экс-глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.