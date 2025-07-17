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Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 17.07.2025 (обновлено: 12:27 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/rakety-2029628774.html
Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ
Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 17.07.2025
Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ
Модифицированные российские баллистические ракеты начали обходить радары американских комплексов ПВО Patriot, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:04:00+03:00
2025-07-17T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Модифицированные российские баллистические ракеты начали обходить радары американских комплексов ПВО Patriot, пишет Wall Street Journal. "Американская система на Украине испытывает все больше трудностей из-за появления у России более маневренных баллистических ракет", — приводит газета слова неназванного украинского чиновника. Он также признал, что в последние месяцы радары Patriot не смогли обнаружить российские ракеты. Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок оружия на Украину. Вашингтон будет продавать оружие европейским союзникам по НАТО, те за него заплатят и передадут Киеву. По словам Трампа, в ближайшие пакеты войдут комплексы Patriot: некоторые страны отправят на Украину свои системы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Так, сообщалось, что несколько батарей Patriot передаст Киеву Германия. Но, по словам главы немецкого Минобороны Бориса Писториуса, этот процесс займет месяцы.Кроме того, Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html
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в мире, украина, россия, киев
В мире, Украина, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине
Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ

WSJ: российские баллистические ракеты могут обходить радары систем ПВО Patriot

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Модифицированные российские баллистические ракеты начали обходить радары американских комплексов ПВО Patriot, пишет Wall Street Journal.
"Американская система на Украине испытывает все больше трудностей из-за появления у России более маневренных баллистических ракет", — приводит газета слова неназванного украинского чиновника.
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Он также признал, что в последние месяцы радары Patriot не смогли обнаружить российские ракеты.
Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок оружия на Украину. Вашингтон будет продавать оружие европейским союзникам по НАТО, те за него заплатят и передадут Киеву. По словам Трампа, в ближайшие пакеты войдут комплексы Patriot: некоторые страны отправят на Украину свои системы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.
Так, сообщалось, что несколько батарей Patriot передаст Киеву Германия. Но, по словам главы немецкого Минобороны Бориса Писториуса, этот процесс займет месяцы.
Кроме того, Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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