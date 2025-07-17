https://ria.ru/20250717/rakety-2029628774.html

Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ

Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 17.07.2025

Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ

Модифицированные российские баллистические ракеты начали обходить радары американских комплексов ПВО Patriot, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:04:00+03:00

2025-07-17T10:04:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Модифицированные российские баллистические ракеты начали обходить радары американских комплексов ПВО Patriot, пишет Wall Street Journal. "Американская система на Украине испытывает все больше трудностей из-за появления у России более маневренных баллистических ракет", — приводит газета слова неназванного украинского чиновника. Он также признал, что в последние месяцы радары Patriot не смогли обнаружить российские ракеты. Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок оружия на Украину. Вашингтон будет продавать оружие европейским союзникам по НАТО, те за него заплатят и передадут Киеву. По словам Трампа, в ближайшие пакеты войдут комплексы Patriot: некоторые страны отправят на Украину свои системы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Так, сообщалось, что несколько батарей Patriot передаст Киеву Германия. Но, по словам главы немецкого Минобороны Бориса Писториуса, этот процесс займет месяцы.Кроме того, Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html

https://ria.ru/20250716/tramp--2029394137.html

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