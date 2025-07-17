Силы ПВО за ночь уничтожили 122 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 122 беспилотника ВСУ над российскими регионами
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 122 дронов ВСУ, сообщило Минобороны.
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"В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
В частности:
- в Брянской области сбили 43 штуки;
- в Курской —38;
- в Орловской — 10;
- в Смоленской и Воронежской — по шесть;
- в Белгородской — пять;
- в Московском регионе, Калужской области и Крыму — по три;
- в Ленинградской и Липецкой областях — по два;
- в Тульской — один.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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