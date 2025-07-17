https://ria.ru/20250717/pvo-2029613283.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 122 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили 122 украинских беспилотника - РИА Новости, 17.07.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 122 украинских беспилотника

ПВО за ночь сбила 122 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:31:00+03:00

2025-07-17T07:31:00+03:00

2025-07-17T07:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

брянская область

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орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотники

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 122 дронов ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

россия, безопасность, брянская область, курская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины