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Путин укрепил Россию, заявил Орбан - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:13 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029818936.html
Путин укрепил Россию, заявил Орбан
Путин укрепил Россию, заявил Орбан - РИА Новости, 17.07.2025
Путин укрепил Россию, заявил Орбан
Россия за время президентства Владимира Путина усилилась достаточно, чтобы противостоять дальнейшему расширению НАТО на восток, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:13:00+03:00
2025-07-17T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
венгрия
украина
виктор орбан
владимир путин
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Россия за время президентства Владимира Путина усилилась достаточно, чтобы противостоять дальнейшему расширению НАТО на восток, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Я считал, что Венгрии нужно быстрее вступить в НАТО (Венгрия в альянсе с 1999 года - ред.), потому что Россия была еще слаба. Если она станет сильнее, она этого не позволит. Поэтому НАТО и западные альянсы могут двигаться на восток только до тех пор, пока русские не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы это остановить", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang. По его словам, в 2008 году еще можно было теоретически говорить о членстве Украины и Грузии в НАТО, но "западный мир тогда оказался неспособен на это". "Что ж, в 2008 году мне стало ясно, что расширение НАТО на восток завершено. Россия устояла. Путин укрепил Россию. С Россией придется считаться в долгосрочной перспективе, потому что она способна предотвратить расширение НАТО", - подчеркнул венгерский премьер. Он объяснил, что в этом, по его мнению, кроется главная причина конфликта на Украине. "Украинцы, понятное дело, говорят, что вступать ли нам в какой-либо военный альянс или нет, решать нам, украинцам, поскольку мы суверенное государство. Русские же говорят, что это не так, дорогие друзья, может, вы это и решаете, но в наших российских интересах безопасности не подпускать НАТО близко к себе. Поэтому мы, несмотря на ваши суверенные права, не допустим вашего вступления в НАТО. В противном случае, создав зоны безопасности из территории самой Украины", - сказал Орбан. Венгерский премьер также сообщил, что считает правильным предложенное им на встрече с Владимиром Путиным в 2009 году решение "отложить исторические споры", благодаря чему России и Венгрии удалось выстроить рациональное экономическое сотрудничество, не только в энергетике, но и в других сферах. Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
https://ria.ru/20250609/orban-2021755137.html
https://ria.ru/20250224/orban-2001329197.html
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в мире, россия, венгрия, украина, виктор орбан, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО
Путин укрепил Россию, заявил Орбан

Орбан: Россия укрепилась достаточно, чтобы противостоять расширению НАТО

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Россия за время президентства Владимира Путина усилилась достаточно, чтобы противостоять дальнейшему расширению НАТО на восток, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я считал, что Венгрии нужно быстрее вступить в НАТО (Венгрия в альянсе с 1999 года - ред.), потому что Россия была еще слаба. Если она станет сильнее, она этого не позволит. Поэтому НАТО и западные альянсы могут двигаться на восток только до тех пор, пока русские не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы это остановить", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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По его словам, в 2008 году еще можно было теоретически говорить о членстве Украины и Грузии в НАТО, но "западный мир тогда оказался неспособен на это".
"Что ж, в 2008 году мне стало ясно, что расширение НАТО на восток завершено. Россия устояла. Путин укрепил Россию. С Россией придется считаться в долгосрочной перспективе, потому что она способна предотвратить расширение НАТО", - подчеркнул венгерский премьер.
Он объяснил, что в этом, по его мнению, кроется главная причина конфликта на Украине.
"Украинцы, понятное дело, говорят, что вступать ли нам в какой-либо военный альянс или нет, решать нам, украинцам, поскольку мы суверенное государство. Русские же говорят, что это не так, дорогие друзья, может, вы это и решаете, но в наших российских интересах безопасности не подпускать НАТО близко к себе. Поэтому мы, несмотря на ваши суверенные права, не допустим вашего вступления в НАТО. В противном случае, создав зоны безопасности из территории самой Украины", - сказал Орбан.
Венгерский премьер также сообщил, что считает правильным предложенное им на встрече с Владимиром Путиным в 2009 году решение "отложить исторические споры", благодаря чему России и Венгрии удалось выстроить рациональное экономическое сотрудничество, не только в энергетике, но и в других сферах.
Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВладимир ПутинНАТО
 
 
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