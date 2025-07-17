Путин поручил создать центр по развитию управленческих команд
Путин поручил создать на базе мастерской управления "Сенеж" экспертный центр
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav PavlovМастерская управления "Сенеж" на территории городского округа Солнечногорск Московской области
Мастерская управления "Сенеж" на территории городского округа Солнечногорск Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать на базе мастерской управления "Сенеж" экспертно-методический центр по развитию технологий работы с управленческими командами.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", которое состоялось 27 мая. Документ опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей"... обеспечить создание на базе Мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" экспертно-методического центра по развитию технологий работы с управленческими командами, предусмотрев в этих целях дополнительное финансирование указанной автономной некоммерческой организации", - говорится в документе.
Доклад о ходе исполнения этого поручения должен быть представлен до 1 октября 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
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