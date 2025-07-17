https://ria.ru/20250717/putin-2029785001.html

Путин поручил создать центр по развитию управленческих команд

Путин поручил создать центр по развитию управленческих команд - РИА Новости, 17.07.2025

Путин поручил создать центр по развитию управленческих команд

Президент России Владимир Путин поручил создать на базе мастерской управления "Сенеж" экспертно-методический центр по развитию технологий работы с... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:43:00+03:00

2025-07-17T19:43:00+03:00

2025-07-17T19:43:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568421496_0:66:960:606_1920x0_80_0_0_cf037045061e503763f7dc5d2472a88e.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать на базе мастерской управления "Сенеж" экспертно-методический центр по развитию технологий работы с управленческими командами. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", которое состоялось 27 мая. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей"... обеспечить создание на базе Мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" экспертно-методического центра по развитию технологий работы с управленческими командами, предусмотрев в этих целях дополнительное финансирование указанной автономной некоммерческой организации", - говорится в документе. Доклад о ходе исполнения этого поручения должен быть представлен до 1 октября 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

https://ria.ru/20250527/putin-2019359664.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, михаил мишустин