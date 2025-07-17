Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать центр по развитию управленческих команд - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029785001.html
Путин поручил создать центр по развитию управленческих команд
Путин поручил создать центр по развитию управленческих команд - РИА Новости, 17.07.2025
Путин поручил создать центр по развитию управленческих команд
Президент России Владимир Путин поручил создать на базе мастерской управления "Сенеж" экспертно-методический центр по развитию технологий работы с... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:43:00+03:00
2025-07-17T19:43:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568421496_0:66:960:606_1920x0_80_0_0_cf037045061e503763f7dc5d2472a88e.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать на базе мастерской управления "Сенеж" экспертно-методический центр по развитию технологий работы с управленческими командами. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", которое состоялось 27 мая. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей"... обеспечить создание на базе Мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" экспертно-методического центра по развитию технологий работы с управленческими командами, предусмотрев в этих целях дополнительное финансирование указанной автономной некоммерческой организации", - говорится в документе. Доклад о ходе исполнения этого поручения должен быть представлен до 1 октября 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
https://ria.ru/20250527/putin-2019359664.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568421496_1:0:854:640_1920x0_80_0_0_a38e76392f2c8c72884ceb6677ebad31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил создать центр по развитию управленческих команд

Путин поручил создать на базе мастерской управления "Сенеж" экспертный центр

© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav PavlovМастерская управления "Сенеж" на территории городского округа Солнечногорск Московской области
Мастерская управления Сенеж на территории городского округа Солнечногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav Pavlov
Мастерская управления "Сенеж" на территории городского округа Солнечногорск Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать на базе мастерской управления "Сенеж" экспертно-методический центр по развитию технологий работы с управленческими командами.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", которое состоялось 27 мая. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей"... обеспечить создание на базе Мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" экспертно-методического центра по развитию технологий работы с управленческими командами, предусмотрев в этих целях дополнительное финансирование указанной автономной некоммерческой организации", - говорится в документе.
Доклад о ходе исполнения этого поручения должен быть представлен до 1 октября 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин призвал воспитывать молодое поколение
27 мая, 15:41
 
РоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала