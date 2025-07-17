Путин поручил поддержать конкурс "Кардо"
Путин поручил поддержать конкурс-премию развития уличной культуры "Кардо"
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Россия - страна возможностей" поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо", сообщается на сайте Кремля.
Глава государства в четверг утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", состоявшегося 27 мая.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо", в том числе его финалов в 2025 и 2026 годах, предусмотрев в этих целях дополнительное финансирование автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", - сообщается в опубликованном перечне поручений.