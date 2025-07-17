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Путин поручил поддержать конкурс "Кардо" - РИА Новости, 17.07.2025
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19:22 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029779850.html
Путин поручил поддержать конкурс "Кардо"
Путин поручил поддержать конкурс "Кардо" - РИА Новости, 17.07.2025
Путин поручил поддержать конкурс "Кардо"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Россия - страна возможностей" поддержать проведение международного конкурса-премии развития... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:22:00+03:00
2025-07-17T19:22:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Россия - страна возможностей" поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо", сообщается на сайте Кремля. Глава государства в четверг утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", состоявшегося 27 мая. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо", в том числе его финалов в 2025 и 2026 годах, предусмотрев в этих целях дополнительное финансирование автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", - сообщается в опубликованном перечне поручений.
https://ria.ru/20250717/putin-2029778145.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил поддержать конкурс "Кардо"

Путин поручил поддержать конкурс-премию развития уличной культуры "Кардо"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Россия - страна возможностей" поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо", сообщается на сайте Кремля.
Глава государства в четверг утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", состоявшегося 27 мая.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо", в том числе его финалов в 2025 и 2026 годах, предусмотрев в этих целях дополнительное финансирование автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", - сообщается в опубликованном перечне поручений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Путин дал поручения в сфере соцполитики, образования, культуры и спорта
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