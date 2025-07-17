https://ria.ru/20250717/putin-2029779850.html

Путин поручил поддержать конкурс "Кардо"

Путин поручил поддержать конкурс "Кардо" - РИА Новости, 17.07.2025

Путин поручил поддержать конкурс "Кардо"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Россия - страна возможностей" поддержать проведение международного конкурса-премии развития... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:22:00+03:00

2025-07-17T19:22:00+03:00

2025-07-17T19:22:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602996002_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_a6b717ba07c49766b0115240d9312289.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Россия - страна возможностей" поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо", сообщается на сайте Кремля. Глава государства в четверг утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", состоявшегося 27 мая. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" поддержать проведение международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо", в том числе его финалов в 2025 и 2026 годах, предусмотрев в этих целях дополнительное финансирование автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", - сообщается в опубликованном перечне поручений.

https://ria.ru/20250717/putin-2029778145.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество