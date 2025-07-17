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Путин поручил выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей - РИА Новости, 17.07.2025
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19:14 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/putin-2029778893.html
Путин поручил выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей
Путин поручил выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей - РИА Новости, 17.07.2025
Путин поручил выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей
Президент России Владимир Путин поручил реализовать программу по выявлению и поддержке талантливых студентов колледжей, которые обучаются по востребованным... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:14:00+03:00
2025-07-17T19:14:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июля - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реализовать программу по выявлению и поддержке талантливых студентов колледжей, которые обучаются по востребованным технологическим специальностям, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и образовательным фондом "Талант и успех" обеспечить реализацию проекта, направленного на выявление и поддержку талантливых студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в тексте поручений. Доклад по вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года и до 1 июня 2026 года.
https://ria.ru/20250402/putin-2008920772.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей

Путин поручил реализовать программу по поддержке талантливых студентов колледжей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 июля - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реализовать программу по выявлению и поддержке талантливых студентов колледжей, которые обучаются по востребованным технологическим специальностям, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и образовательным фондом "Талант и успех" обеспечить реализацию проекта, направленного на выявление и поддержку талантливых студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в тексте поручений.
Доклад по вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года и до 1 июня 2026 года.
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