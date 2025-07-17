https://ria.ru/20250717/putin-2029778893.html

Путин поручил выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей

Путин поручил выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей - РИА Новости, 17.07.2025

Путин поручил выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей

Президент России Владимир Путин поручил реализовать программу по выявлению и поддержке талантливых студентов колледжей, которые обучаются по востребованным... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:14:00+03:00

2025-07-17T19:14:00+03:00

2025-07-17T19:14:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 июля - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реализовать программу по выявлению и поддержке талантливых студентов колледжей, которые обучаются по востребованным технологическим специальностям, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и образовательным фондом "Талант и успех" обеспечить реализацию проекта, направленного на выявление и поддержку талантливых студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в тексте поручений. Доклад по вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года и до 1 июня 2026 года.

https://ria.ru/20250402/putin-2008920772.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин