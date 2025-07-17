https://ria.ru/20250717/putin-2029775849.html
Путин рассказал, как надо искать перспективных руководителей-аграриев
Путин рассказал, как надо искать перспективных руководителей-аграриев - РИА Новости, 17.07.2025
Путин рассказал, как надо искать перспективных руководителей-аграриев
Президент России Владимир Путин предложил проводить конкурс для поиска перспективных руководителей в области сельского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:58:00+03:00
2025-07-17T18:58:00+03:00
2025-07-17T19:08:00+03:00
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проводить конкурс для поиска перспективных руководителей в области сельского хозяйства.Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", утвержденный президентом РФ, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей"… разработать проект, включающий в себя проведение конкурса, для выявления перспективных руководителей в области сельского хозяйства, обладающих выдающимися лидерскими и управленческими качествами, предусмотрев в этих целях дополнительное финансирование автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", - говорится в перечне.Срок - 1 октября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин.
https://ria.ru/20250704/lut-2027223670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин рассказал, как надо искать перспективных руководителей-аграриев
Путин призвал проводить конкурсы для поиска перспективных руководителей-аграриев