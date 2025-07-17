Киев готовит провокацию на предприятии у Новотроицкого, заявило Минобороны
Минобороны: Киев готовит провокацию с аммиаком на предприятии у Новотроицкого
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Киев готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР, чтобы обвинить Россию в умышленной техногенной катастрофе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.
"Опираясь на поддержку западных кураторов, киевский режим не отказался от реализации давно разработанной им варварской тактики ведения боевых действий методом "химического пояса", который заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск. Поступающие материалы свидетельствуют о подготовке очередной провокации по этому сценарию", - сказал он на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.
Как выяснило ведомство, украинские боевики разместили в крупном распределительном пункте аммиака у Новотроицкого в Краматорском районе ДНР антенно-мачтовое оборудование. Этот объект считается предприятием опасности первого класса. Если по нему ударят ВСУ, то это приведет к выбросу более 550 тонн жидкого аммиака, добавил Ртищев.
Он представил оригинал письма заместителя "Укрхимтранс-аммиак" начальнику областной военной администрации, подтверждающий установку военного оборудования на объекте.
Ртищев напомнил, что эти действия нарушают нормы международного гуманитарного права.