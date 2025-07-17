https://ria.ru/20250717/provokatsiya-2029640108.html

Киев готовит провокацию на предприятии у Новотроицкого, заявило Минобороны

Киев готовит провокацию на предприятии у Новотроицкого, заявило Минобороны - РИА Новости, 17.07.2025

Киев готовит провокацию на предприятии у Новотроицкого, заявило Минобороны

Киев готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР, чтобы обвинить Россию в умышленной техногенной катастрофе, заявил... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:03:00+03:00

2025-07-17T11:03:00+03:00

2025-07-17T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Киев готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР, чтобы обвинить Россию в умышленной техногенной катастрофе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев. "Опираясь на поддержку западных кураторов, киевский режим не отказался от реализации давно разработанной им варварской тактики ведения боевых действий методом "химического пояса", который заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск. Поступающие материалы свидетельствуют о подготовке очередной провокации по этому сценарию", - сказал он на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия. Как выяснило ведомство, украинские боевики разместили в крупном распределительном пункте аммиака у Новотроицкого в Краматорском районе ДНР антенно-мачтовое оборудование. Этот объект считается предприятием опасности первого класса. Если по нему ударят ВСУ, то это приведет к выбросу более 550 тонн жидкого аммиака, добавил Ртищев.Он представил оригинал письма заместителя "Укрхимтранс-аммиак" начальнику областной военной администрации, подтверждающий установку военного оборудования на объекте.Ртищев напомнил, что эти действия нарушают нормы международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20250717/voronezh-2029626523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, донецкая народная республика, россия, алексей ртищев, вооруженные силы украины, войска рхбз