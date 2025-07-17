МИД заявил протест Японии из-за участия в учениях ВС США
МИД заявил протест Японии из-за участия в крупномасштабных учениях ВС США
© Фото : U.S. Air Force / Airman Hannah BenchВоеннослужащие Японии и США во время учений Resolute Force Pacific (REFORPAC) 2025 на авиабазе Мисава, Япония
Военнослужащие Японии и США во время учений Resolute Force Pacific (REFORPAC) 2025 на авиабазе Мисава, Япония
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. МИД выразил решительный протест посольству Японии из-за участия Токио в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific.
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"Шестнадцатого июля посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием воздушных сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США, которые пройдут 9 июля — 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ Российской Федерации", — говорится на сайте ведомства.
Командование сил обороны прямо намекало на то, что это ответ на укрепление обороноспособности Москвы, пояснили там.
"Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры", — заключили в МИД.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.