https://ria.ru/20250717/primore-2029635079.html

В Приморье ребенок прошелся по плитам мемориала погибшим воинам

В Приморье ребенок прошелся по плитам мемориала погибшим воинам - РИА Новости, 17.07.2025

В Приморье ребенок прошелся по плитам мемориала погибшим воинам

Семилетний ребёнок в Артеме Приморского края ходил по плитам мемориала, где выбиты имена погибших в Великой Отечественной войне, на его законных представителей... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:41:00+03:00

2025-07-17T10:41:00+03:00

2025-07-17T10:41:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Семилетний ребёнок в Артеме Приморского края ходил по плитам мемориала, где выбиты имена погибших в Великой Отечественной войне, на его законных представителей составлен административный протокол, сообщило в своём Тelegram-канале УМВД региона. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в приморском Артёме ребёнок гуляет по мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. "В ходе мониторинга... выявлена публикация о том, что на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, несовершеннолетний ходит по плитам, на которых высечены фамилии погибших артемовцев... Им оказался 7-летний местный житель. В отношении законного представителя ребенка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Инспектор по делам несовершеннолетних рассказал мальчику о недопустимости подобного поведения, уточнили в полиции.

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происшествия, приморский край, россия