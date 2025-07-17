В Приморье ребенок прошелся по плитам мемориала погибшим воинам
В Приморье составили протокол родителям, чей ребенок гулял по плитам мемориала
© Фото : УМВД России по Приморскому краюРебенок на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Артеме Приморского края
Ребенок на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Артеме Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Семилетний ребёнок в Артеме Приморского края ходил по плитам мемориала, где выбиты имена погибших в Великой Отечественной войне, на его законных представителей составлен административный протокол, сообщило в своём Тelegram-канале УМВД региона.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в приморском Артёме ребёнок гуляет по мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
"В ходе мониторинга... выявлена публикация о том, что на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, несовершеннолетний ходит по плитам, на которых высечены фамилии погибших артемовцев... Им оказался 7-летний местный житель. В отношении законного представителя ребенка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Инспектор по делам несовершеннолетних рассказал мальчику о недопустимости подобного поведения, уточнили в полиции.