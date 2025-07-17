https://ria.ru/20250717/prigovor-2029712227.html

На Западе раскрыли, премьер какой страны подписал себе смертный приговор

На Западе раскрыли, премьер какой страны подписал себе смертный приговор - РИА Новости, 17.07.2025

На Западе раскрыли, премьер какой страны подписал себе смертный приговор

Премьер-министр Франции Франсуа Байру обнародовал план по снижению государственных расходов, тем самым поставив крест на своей политической карьере, передает... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:07:00+03:00

2025-07-17T15:07:00+03:00

2025-07-17T15:07:00+03:00

в мире

франция

франсуа байру

марин ле пен

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру обнародовал план по снижению государственных расходов, тем самым поставив крест на своей политической карьере, передает Politico."Байру, судя по всему, своим предложением лишить граждан Франции отпусков, заморозить социальное обеспечение и сократить миллиарды долларов на здравоохранение, подписал смертный приговор своей политической карьере", — говорится в материале.Издание отмечает, что французский премьер предложил снизить госрасходы на 43,8 миллиарда евро и отменить два национальных праздника, после чего его инициативу резко раскритиковали в партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и в "Непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона. Они выдвинули требования об отставке нынешнего правительства Франции во главе с Байру.По мнению издания, Байру планирует использовать эти радикальные предложения, чтобы вести переговоры по бюджету осенью в расчете на достижение компромисса.Во вторник Байру заявил, что Франция в 2026 году откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, а также повысит налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит. Он также предложил сделать рабочими два праздничных дня.Ранее Байру избежал девяти вотумов недоверия. Последний был выдвинут партией социалистов из-за провала объявленных премьер-министром консультаций партий и профсоюзов по пенсионной реформе и невозможности вернуть пенсионный возраст в 62 года.

https://ria.ru/20250716/frantsiya-2029291663.html

https://ria.ru/20250716/politico-2029376828.html

https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html

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в мире, франция, франсуа байру, марин ле пен, жан-люк меланшон